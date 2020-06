Ritrovare la creatività guardando al futuro

Non si è mai fermata, neanche durante il lockdown, l’attività di ArteVoce Voice&Stage Academy, un’accademia di canto e spettacolo fatta di idee, creatività, collaborazioni, organizzazione e condivisione. Dalle lezioni di canto online per mantenere il dialogo con gli studenti durante la quarantena alla rassegna Voci di Primavera (sette incontri per sette domeniche), in cui ArteVoce ha offerto, da marzo a maggio, un servizio gratuito di consulenze vocali in tutta Italia, grazie ai social, la scuola diretta da Franca Drioli ha continuato ad ascoltare voci, umori e desideri durante gli incontri ‘virtuali’. Da qui è nata l’idea del concorso canoro #LaMusicaNonSiFerma, in collaborazione con l’Accademia Musicale Naonis di Pordenone, conl patrocinio della

Regione e della Fondazione Friuli e la presenza sul palco di Mogol. Un contest dedicato a cantanti e cantautori con la voglia di esprimersi ed esprimere al meglio le loro emozioni di questo ‘tempo sospeso’, ma guardando al futuro. Il concorso, del tutto gratuito, nasce dalla volontà di stimolare le persone alla ricerca compositiva, allo studio del canto e della musica, incoraggiando la creatività in campo musicale e letterario. L’obiettivo è offrire agli artisti la possibilità di partecipare a un evento eccezionale: uno degli incontri a teatro in regione di Mogol racconta Mogol, dedicati al grande Maestro della canzone italiana, presidente del CET, presente a fianco di grandi professionisti del settore. Info: www.artevoce.it e www.accademianaonis.it