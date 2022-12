Roberto Bolle and Friends torna a Trieste

Un grande, prestigioso e graditissimo ritorno: Roberto Bollesarà protagonista al Politeama Rossetti di Trieste il 25 e 26 aprile 2023 con una nuova edizione del “Roberto Bolle and Friends”, produzione di Artedanzasrl. La prevendita dei biglietti si apre giovedì 22 dicembre alle 11.

Le date del nuovo gala - ospite del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia che accoglie il grandissimo danzatore con molta gioia - sono state ufficializzate a pochi giorni ormai dall’attesissima sesta edizione di “Danza con me” che vede Roberto Bolle protagonista della prima serata dell’anno - l’1 gennaio - su Rai 1: uno show che incanta milioni di telespettatori.

L’anno nuovo si apre in danza dunque, ed anche al Politeama Rossetti è così con l’annuncio di un appuntamento che attrarrà spettatori da ben oltre la regione: il gala è in scena a Trieste per la settima volta dopo le edizioni che si sono susseguite dal 2006 al 2016 per finire nel 2019 con il memorabile “Roberto Bolle e i solisti del Teatro alla Scala”.

Forte della sua straordinaria esperienza internazionale, della sua sensibilità e della sua passione, Roberto Bolle ha fatto del gala “Roberto Bolle and Friends” uno strumento culturale di promozione della danza e al contempo uno spettacolo di elevatissima qualità e raffinatezza artistica, capace di stupire per l’impeccabile livello dei danzatori, e di calamitare un pubblico vastissimo attraverso scelte coreografiche vivaci, sorprendenti, poetiche…

Un susseguirsi di brani dalla diversa carica emotiva, che accostano periodi e scuole coreografiche anche distanti, dal classico al contemporaneo, in un viaggio armonioso, arricchente, coinvolgente dove il comune denominatore è quello dell’assoluto valore sul palcoscenico di Roberto Bolle e dei suoi “Friends” capaci di regalare alle platee serate indimenticabili di grande danza.

“Roberto Bolle and Friends” va in scena alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti alle ore 20.30 martedì 25 aprile e mercoledì 26 aprile. Per i biglietti in vendita dal 22 dicembre - con prezzi che vanno dai 44 ai 115,50 euro - si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti, agli altri consueti punti vendita del Teatro Stabile regionale, o di effettuare l’acquisto via internet sul sito www.ilrossetti.it. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.