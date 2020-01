Roberto Ciufoli è Scrooge

Il 2020 inizierà al Teatro Verdi con un grande classico in versione natalizia: sabato 4 gennaio alle 20.45, nell’ambito del cartellone Eventi Musical Family show sarà messo in scena A Christmas Carol, musical ispirato al celeberrimo racconto di Charles Dickens. Una storia ben nota ma sempre dal grande fascino, arricchita per la prima volta in Italia dalle coinvolgenti musiche di Alan Menken, già Premio Oscar per La bella e la bestia, La sirenetta e Aladdin. Nella versione italiana di Gianfranco Vergoni prodotta dalla Compagnia dell’Alba, con la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo e la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini, è il poliedrico Roberto Ciufoli a impersonare il vecchio usuraio Ebenezer Scrooge, affiancato da un grande cast di 19 artisti. Lo spettacolo è inserito nella promozione “Famiglie a teatro”, quindi gli adulti accederanno con il biglietto Ridotto Eventi mentre gli Under 14 pagheranno due euro. Il Botteghino del Teatro, in Corso Italia (tel. 0481/383602), sarà aperto lunedì 30 dalle 10.30 alle 12.30, mentre martedì 31 sarà chiuso. Da mercoledì 2 rientrerà in vigore il consueto orario: quindi da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30. La sera dello spettacolo sarà operativa dalle 20 la Biglietteria di via Garibaldi. I biglietti sono in vendita anche sul circuito VivaTicket.



Siamo a Londra nel 1843, la sera della Vigilia di Natale: il vecchio Scrooge, che mal sopporta questa festività, riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, vecchio socio, avvolto da pesanti catene a causa della sua avidità e del suo egoismo. La visita di Marley e di altri tre spiriti, quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro, tra flashback e premonizioni, riesce a mutare l’indole meschina di Scrooge, che si risveglia la mattina di Natale con la consapevolezza che l’avidità e l’attaccamento alle sole cose materiali sono sbagliati. La novella di Dickens e il personaggio di Scrooge trovano eco nell’indifferenza e nell’intolleranza del nostro presente: così la versione italiana di A Christmas Carol diventa un invito a essere più disponibili verso il prossimo per migliorare le nostre vite.



La stagione artistica 2019/2020 del Teatro Verdi conta 38 appuntamenti, di cui: otto spettacoli di Prosa, sei di Musica e Balletto, otto nel cartellone Eventi, di cui due Eventi Arte, due Eventi Musical, due Eventi Musical Family show e due Eventi Smile, quattro del percorso Verdi Off, quattro di quello Young, di cui un matinée per le scuole e tre pomeridiane per le famiglie. A questo si aggiunge un progetto speciale comprendente otto recite della visita guidata teatralizzata Viaggio nella scatola magica. Tra i grandi protagonisti della stagione artistica ci saranno Ale e Franz, Luca Argentero, Alessio Boni, Serra Yilmaz, Alessandro Preziosi, Pif, Francesco Piccolo, Ettore Bassi, Simona Cavallari, Anna Maria Guarneri, Giulia Lazzarini, Antonio Catania, Paola Quattrini, Uto Ughi, Andrea Griminelli, Glenn Miller Orchestra, Matthew Lee, Ivan Bessonov, Compagnie Hervé Koubi, Marco Goldin, Vittorio Sgarbi, I Legnanesi, gli Oblivion, Roberto Ciufoli, Angela Finocchiaro, Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero.