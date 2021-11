Roberto Ciufoli, one man show al Teatro Orazio Bobbio

Venerdì 12 novembre alle 20.30 arriva al Teatro Orazio Bobbio di Trieste, tra i titoli Fuori Abbonamento della Contrada, "Tipi” un recital comico-antropologico in cui Roberto Ciufoli affronta un viaggio nei labirinti della mente e del cuore di una folla di personaggi reali e inventati, emblematici di «questa nostra umanità così fortemente spaesata e confusa».



Sotto i riflettori il poliedrico artista romano – attore e autore, regista e doppiatore, tra i fondatori - insieme con Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti - della “Premiata Ditta”, divenuta popolare grazie a programmi televisivi come “Pronto, chi gioca?”, “Pronto, è la Rai?”, “Domani sposi” e “Ciao Weekend”, per poi approdare sulle reti Mediaset con la sitcom “Finché c’è ditta c’è speranza” e le diverse edizioni di “Premiata Teleditta” (fino alla webserie “Casa CRAI”).



In scena Ciufoli interpreterà una carrellata di tipologie umane mostrando come una caratteristica psicologica corrisponda ad un atteggiamento fisico ben preciso, un modo di parlare e di scegliere le parole: dai tic, ai silenzi alla gestualità in



un percorso esilarante che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe, al danzatore.



In questo spettacolo si ride. Si ride di noi, di questa nostra umanità così fortemente spaesata e confusa con monologhi, poesie, sketch e balli che trasformano lo spettacolo in un vero e proprio “multi-one-man-show”!



Biglietti anche su vivaticket, informazioni: 040.948471; contrada@contrada.it; www.contrada.it