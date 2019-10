RockHistory suona la storia, l'evento di divulgazione in ambito culturale tra i più seguiti della nostra regione ricomincia il tour nelle scuole del Friuli venerdì 18 ottobre alle 10.30 dall'Auditorium Zanon di Udine in via Da Vinci 2, per il prestigioso Liceo Artistico SELLO .



400 studenti del triennio parteciperannno alla nuova performance. 100 minuti durante i quali la Storia, dagli anni 60 al nuovo millennio, viene riletta attraverso le potenti e persuasive lenti della musica in un coinvolgente viaggio tra racconti, leggende, vinili, video e tante canzoni.

RockHistory è infatti un moderno StoryTelling che miscela sapientemente musica cultura e costume evidenziando le connessioni tra i fatti storici e i mutamenti sociali usando la musica come filo conduttore



Dopo 7 edizioni e 380 incontri per 45mila persone coinvolte solo negli ultimi tre anni, gli appuntamenti di RockHistory sono diventati un punto fisso nei calendari scolastici degli isitituti superiori del Friuli Venezia Giulia, e dopo aver dato vita ad una serie di performance serali di grande successo aperti al pubblico, da questa edizione gli incontri scolastici si svolgeranno anche in diverse regioni italiane.

RockHistory Suona La Storia, è stato ideato dal suo relatore, il musicista e divulgatore Gabriele Medeot dopo questa prima fase di conferenze, da gennaio ritonrerà in onda su RaiRadioUNO FVG alla conduzione del programma RockRevolution. Il progetto è sviluppato da ArteMusica di Monfalcone con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Carigo, il comune di Gorizia e Monfalcone; una parte del progetto è organizzata con il Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche per il FVG.



L'appuntamento di venerdì, vista l'età dei partecipanti, sarà caratterizzato da una carrellata storica che a partire dalla metà degli anni 60 farà rivivere agli studenti le vicende del Vietnam con le coseguenti razioni sociali e politiche, la crisi delle Falkland , la caduta del muro di berlino, il desert storm e la guerra dei Balcani. I parallelismi tra quei fatti e le reazioni generazionali metteranno in luce canzoni, dischi mode e tendenze, dimostrando come la musica sia stata e continui ad essere la chiara didascalia dei tempi.