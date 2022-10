Roma e Udine unite nel segno di Pasolini

Roma-Udine, una collaborazione suggellata in nome di Pier Paolo Pasolini per un progetto che rivela in modo originale i “Luoghi di Pasolini. Memorie, visioni, passioni”, titolo della rassegna che vede unite le due città, dal 21 ottobre al 20 novembre, attraverso la sinergia di due associazioni, TKE APS e Nuova Consonanza.

Una location artistica che fonde storia e contemporaneità ospiterà l’anteprima nazionale del progetto: a Casa Cavazzini, a Udine, venerdì 21 ottobre alle 20.45, si terrà il concerto a ingresso libero “Pasolini e la musica. A 100 anni dalla nascita”, con testi liberamente tratti dallo scrittore, di cui viene enfatizzata la poliedricità e la vitalità della figura e opera. L’evento è organizzato dall’associazione Nuova Consonanza, con il sostegno del Mic, in collaborazione con l’associazione culturale TKE APS, con il Comune di Udine e il Club per l’Unesco.

Protagonista la musica con la voce di Alda Caiello, una delle maggiori interpreti nel panorama europeo contemporaneo per versatilità, raffinatezza e capacità espressive, ospite delle maggiori istituzioni musicali europee (Teatro alla Scala di Milano, Concertgebouw di Amsterdam, Wigmore Hall di Londra, Fondazione Gulbenkian di Lisbona, Oji Hall di Tokyo, Auditorio Nacional di Madrid, Konzerthaus e Musikverein di Vienna, e molti altri prestigiosi templi della musica).

Insieme a lei Freon Ensemble, tra i più attivi ed originali gruppi sulla scena italiana con un repertorio molto ampio che va dal Novecento storico alle più recenti composizioni, costituito da Paolo Montin (clarinetto e direzione), Massimo Bartoletti (tromba e direzione), Stefano Cardi (chitarra e direzione), Matteo Scarpelli (violoncello), Rodolfo Rossi (percussioni).

Sei i compositori di diverse generazioni che sono stati invitati a confrontarsi con l’universo Pasolini, a dialogare idealmente con l’esperienza intellettuale e artistica di una voce più che mai attuale a 100 anni dalla sua nascita: Marcello Panni, Giovanna Dongu, Andrea Biagioli, Dario Peluso, Patrizio Esposito e Giulio Castagnoli.