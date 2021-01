Nell’attesa che i Teatri riaprano e riprenda l’attività di spettacolo dal vivo, il pubblico del Comunale di Monfalcone può seguire sui canali social del Teatro una serie di appuntamenti il cui calendario, in occasione delle festività natalizie, si fa particolarmente ricco e appetibile.

Si è appena inaugurata, infatti, la seconda edizione de “La Scuola dello Spettatore”. Dopo le conferenze-spettacolo di storia del teatro andate on line fra maggio e giugno scorsi, è ora la volta di otto interessanti approfondimenti su alcuni dei temi della nuova Stagione: una sorta di "Dietro le quinte" direttamente a casa, che non si sostituisce allo spettacolo dal vivo ma è propedeutico a questo.



Tutte le puntate vanno in onda il mercoledì, alle ore 18.00, sulla pagina Facebook del Teatro (e vengono poi pubblicate sul canale YouTube e sul sito web del Teatro).



Mercoledì 13 gennaio sarà la volta di 'Romeo e Giulietta: la vita nelle parole' a cura di Luisa Vermiglio, responsabile del progetto 'Dentro la scena – Musica', che guiderà il pubblico alla scoperta del capolavoro shakespeariano, storia d'amore fra le più celebri di tutti i tempi.