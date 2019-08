Romina Basso e Manuel Tomadin in concerto a Cividale

Giovedì 8 Agosto alle 21, la Chiesa di San Giovanni in Xenodochio ospiterà la cantante barocca Romina Basso, punto di riferimento nel panorama della musica barocca internazionale, e il geniale organista e clavicembalista Manuel Tomadin, che farà risuonare gli antichi registri del prezioso organo della Chiesa cividalese.



La Basso presenterà un programma incentrato sulla figura della Vergine nella musica sacra del '600



I biglietti per l’accesso potranno essere acquistati direttamente in loco al costo di 8,00 euro gli interi, 2,50 euro bambini fino a 12 anni e studenti dei Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale.



Il Festival di Musica da Camera, sezione concertistica dei Corsi internazionali di perfezionamento musicale, è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale e dall'Associazione Musicale “Sergio Gaggia”, con la collaborazione di numerose realtà locali, sotto la direzione artistica del Maestro Andrea Rucli.