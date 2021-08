Ronchipop, tre giorni di musica dedicate ai giovani

RonchiPop è la nuova tre giorni che si svilupperà tra il 24 e 26 agosto in piazzetta Francesco Giuseppe a Ronchi dei legionari. Tre serate dedicate ai giovani e per i giovani. L’obiettivo è quello di coinvolgere i giovani nelle attività serali e spaziare nel campo musicale tra il pop-rock e l’hip-pop. "Come settore culturale ci siamo contraddistinti per l’ampia offerta proposta in questi ultimi tre mesi e la rassegna “Officine del territorio” - spiega Mauro Benvenuto, assessore alla Cultura del Comune di Ronchi dei legionari -, quella dedicata alle nostre associazioni culturali che termina il 22 agosto, poteva chiudere il ricco cartellone proposto quest’estate. Ma grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alla cultura , la Biblioteca “Sandro Pertini” e l’associazione culturale World Music di Monfalcone non abbiamo voluto rinunciare ad una nuova offerta musicale".



Sono eventi di stimolo per un interesse di un ampio respiro culturale. "Come assessorato alla cultura e biblioteca “Sandro Pertini” durante l’anno sviluppiamo molti progetti per i più piccoli , per i giovani aderendo a numerose iniziative anche con altri enti o associazioni - prosegue l'assessore -, in quanto crediamo che è importante dare loro uno spazio significativo perché da loro possiamo imparare molto, un coinvolgimento che mette a prova le loro capacità e permette a loro di esprimersi con idee originali. Credo che i giovani stanno pagando un prezzo altissimo dalla pandemia dal punto di vista sociale , culturale ed economico ed è per questo motivo che dobbiamo dare più forza alle loro proposte".L’associazione World music è un associazione nata nel 2015 da un gruppo di appassionati di musica con l’intento di portare una ventata di rock nel territorio. Organizza percorsi didattici ed eventi per i giovani musicisti che vogliono avvicinarsi a questo affascinante mondo della musica ."Ho avuto modo di incontrare il responsabile dell’associazione Aljosa Gergolet - continua Mauro Benvenuto -, e da subito abbiamo condiviso questo percorso musicale". Tre serate complete e per tutti i palati musicali: la prima serata “Hip-Hop “del 24 agosto sarà Open mike con DJ e cantanti rap come per esempio Baby Russian, Quali, B.ent, Mah Lerr, Koz e altri. Inoltre durante la serata ci saranno interventi di danza Hip- Hop.La seconda serata del 25 agosto prevede una “Cover Rock e pop” , un esibizione degli allievi e insegnanti della World Music School con un repertorio che va dalla classica del 19esimo secolo alla musica pop di oggi, passando per il jazz della prima metà del ‘900.Infine la serata del 26 agosto , Giovani talenti del territorio, proporrà una esibizione di giovani talenti locali, selezionati attraverso i concorsi organizzati dalla world Music negli ultimi 4 anni di attività, con un ospite noto nel panorama del cantautorato underground, Bratiska.