Rose rosse per Piero Pelù a Grado

“Grazie per avermi stupito con un gesto tanto gentile quanto inaspettato – scrive Piero Pelù sul suo profilo Facebook, rivolgendosi alla misteriosa fan che stamattina gli ha donato due rose rosse -”.



“Grazie a te sconosciuta che stamattina sul lungomare di Grado sei sbucata dal nulla con la tua bici e regalandomi queste tue rose mi hai detto solamente “ehi Piero, grazie!” e poi sei ripartita come eri arrivata senza nulla pretendere. Il mondo può essere bello grazie a tutte quelle persone come te!”.



Poi Pelù ha lanciato un invito speciale, per tutelare l'ambiente: “Visto che sono in Friuli vi annuncio gaudio magno che il giorno 2 di luglio ci sarà una tappa del Clean Beach Tour dove, insieme agli amici di Legambiente, sottrarremo plastiche e veleni anche a questo mare, a queste terre e a queste splendide persone”.