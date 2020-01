Rudi Bucar in concerto per beneficienza

Venerdì 24 gennaio 2020 (con inizio alle ore 20.00) presso la sala maggiore del Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20), si terrà un concerto di beneficienza in favore dei bambini invalidi dell'istituto di cura di Stara Gora (presso Nova Gorica), con il noto cantautore sloveno Rudi Bučar di Capodistria. “Il funambolo istriano” sarà in quest’occasione accompagnato dall’orchestra Big Band Nova di Nova Gorica e dal coro femminile “Danica” di San Michele del Carso (Savogna d’Isonzo - Go).

Originario di Isola, Rudi Bučar incorpora nella sua musica tutta la cultura mutevole dell'Istria, in un continuo dialogo tra repertori originali e reinterpretazioni di vecchie canzoni con innesti e sonorità contemporanee, soprattutto di matrice italiana, ma anche brani etno dell'Istria croata e degli sloveni d'oltre confine. Il tutto è eseguito con arrangiamenti molto originali di tipo country, rock, swing. Sono pochi gli artisti che con la propria musica riescono a incantare e suscitare emozioni, coinvolgendo nello spettacolo il pubblico: uno di questi è sicuramente Rudi Bučar.

La serata di beneficenza è promossa dal Rotary club “Siliganum” di Salcano (Nova Gorica) e dalla Big Band Nova di Nova Gorica, in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia e la cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito della rassegna musicale “Across the border”).