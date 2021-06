Sacile, il Piccolo Teatro nel segno di Molière

Riparte da Molière l’attività del Piccolo Teatro Città di Sacile, che inaugura questa settimana il suo cartellone estivo con due eventi a Sacile, per il format “A Tavola con… MolièreFest”. Un fil-rouge che accompagnerà il cartellone fino a settembre, percorrendo luoghi, temi, generi e arti nel segno di Jean-Baptiste Poquelin, ovvero l’attore, regista e commediografo che passò alla storia con il nome di Molière e alla sua epoca, ovvero a quella del “Grand-Siècle” segnato dal regno di Luigi XIV, il Re Sole.

Realizzata con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e dai Comuni di Sacile, Polcenigo e Budoia, e con il supporto anche di Banca di Cividale, la rassegna estiva del Piccolo Teatro sviluppa e porta finalmente alla ribalta un’idea già avviata nel 2020 (e bloccata poi dal Covid), grazie alla sinergia con Associazioni di teatro e musica, artisti e relatori impegnati ad approfondire diversi aspetti di questo periodo così fecondo per arti, letteratura, moda, tradizioni della tavola, ricette e abitudini culinarie.



Si comincianella rinnovata location della Chiesa di San Gregorio, con la serata a tema “”: ospiti i relatori Anna Giust, musicologa, e Erica Martin, Accademica della Cucina ed esperta di moda, con una full-immersion nella “maraviglia” del barocco francese, suggellato dalla musica del tempo, offerta in concerto dal duo Giorgia Zanin, tiorba, e Giovanni Tonello, viola da gamba, in collaborazione con Musica Pura.una nuova ambientazione nel verde, quella del Country Hotel Due Fiumi a Sacile, darà spazio alla seconda puntata di questo percorso “”: personaggi, gusti e circolazione di idee del periodo, illustrate da Maria Pia Arpioni, in collaborazione con Aladura, saranno affiancate da una “piccola biblioteca culinaria” presentata dall’Accademico Giorgio Viel. Chiusura sul palco con lo specialissimo Molière “alla maniera della commedia dell’arte” presentato dal Teatro dei Pazzi di San Donà di Piave (in caso di maltempo, la serata viene posticipata a sabato 26 giugno).Gli eventi avranno inizio alle 21.15 con ingresso libero su prenotazione ai recapiti del Piccolo Teatro Città di Sacile: tel/whatsapp 366 3214668 / mail: piccoloteatrosacile@gmail.comInfo sul web: www.piccoloteatro-sacile.org - Facebook: @piccoloteatrosacile