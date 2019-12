Sale l'attesa per 'I Goonies' al cinema

Dal 9 all’11 dicembre, in 48 multisala del Circuito UCI, arriva “I Goonies”, il film cult frutto dell’immaginazione di Steven Spielberg torna al cinema, distribuito da Warner Bros. Pictures.



“I Goonies”, diretto da Richard Donner, racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre. Un’avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, “I Goonies” sono un tesoro cinematografico ricco di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali.



Le multisala che proietteranno I Goonies il 9 e 10 dicembre alle 18:00 e alle 20:30 e l’11 dicembre alle 20.30 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.