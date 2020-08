Sale l'attesa per la prima esecuzione assoluta del Trittico aquileiese

I Concerti in basilica 2020 - proposti dalla Società per la conservazione della basilica di Aquileia in collaborazione con il Polifonico di Ruda – si arricchiscono di una prima esecuzione assoluta. Domenica 9 agosto infatti, con inizio alle ore 21.30, sarà proposto il Trittico aquileiese di Daniele Zanettovich, sacra rappresentazione che tra lo spunto dai drammi sacri medievali custoditi nel Museo archeologico di Cividale del Friuli. In particolare saranno proposti tre quadri che affrontano i passaggi fondamentali della vita di Gesù, nonché i momenti più forti della liturgia: l’Annunciazione, la Passione di Cristo e la Resurrezione. Nell’opera di Zanettovich, triestino di nascita ma aquileiese di adozione, i tre antichi drammi, intatti nella loro linea melodica e liberamente interpretati ritmicamente, rinascono alla nostra modernità grazie alla presenza di un agile e caratteristico organico strumentale, ciascuno di essi introdotto da un preludio (su testo di poeti trecenteschi) che è apporto originale dell’autore.



Protagonista della sacra rappresentazione sarà la Cappella Altoliventina, diretta da Sandro Bergamo. Martina Zaccarin sarà Maria Maggiore, Sheila Rech (un angelo), Flavia del Giudice (Maria Maddalena), Lisa Friziero (Elisabetta), Milli Fullin (Maria di Giacomo), Alessandra Tessaro (Maria di Salomè), Roberto Cozzarin (Gesù), Sandro Bergamo (Giovanni), Valentino Pase (un cantore), Gaia Bonotto (una bambina). L’organico strumentale sarà invece composto da Maria Lincetto (flauto), Luca Del ben (tromba), Gabriele Rampogna (percussioni), Sofia Masut (arpa), Luciano Russo (chitarra), Roberto Squillaci (organo). La regia è stata affidata a Carla Manzon.Nata a Pordenone Manzon si è diplomata presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica “Piccolo Teatro” di Milano studiando con vari maestri tra cui Tadeusz Kantor. Nello stesso anno ha iniziato la sua collaborazione con il regista Massimo Castri prendendo parte agli spettacoli: J. K. Borgman di Ibsen, Fedra di G. D’Annunzio, Il berretto a sonagli di L. Pirandello e partecipando al laboratorio biennale per attori professionisti Progetto Euripide ricoprendo il ruolo di Elettra nella tragedia omonima. In seguito ha preso parte a diversi spettacoli diretti da Cristina Pezzoli: Lungo pranzo di Natale di T. Wilder, La Celestina di F. De Rojas, L’attesa di Remo Binosi. Per due anni ha fatto parte della compagnia La Contemporanea ’83 diretta da Sergio Fantoni. Ha recitato in Ubu scornacchiato regia di Alfonso Santagata con Giuseppe Battiston e Massimiliano Speziani. E' stata diretta da Peter Stein nella Medea di Euripide allestita per il teatro greco di Siracusa e di Epidauro. Ha interpretato il monologo di Massimo Carlotto Niente più niente al mondo per la regia di Francesco Migliaccio. Alla mia età mi nascondo ancora per fumare e La Bancarotta per la regia di Serena Sinigaglia. Nel 2018 ha partecipato a Nella giungla delle città. L’irruzione del reale, diretto da Sonia Antinori. Da dieci anni collabora con il duo pianistico Barbara Rizzi e Antonio Nimis, realizzando diversi spettacoli. E' nel cast dei film: Riparo di Marco Puccioni, Alza la testa di Alessandro Angelini con Sergio Castellitto. Per RAI 1 ha preso parte ai tv movies: Rebecca la prima moglie con Mariangela Melato e Omero Antonutti, C'era una volta la città dei matti con Fabrizio Gifuni e all'ultima produzione di Marco Pontecorvo di prossima programmazione. Ha condotto diversi seminari per la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine.La cappella Altoliventina è l’insieme vocale dell’Associazione Culturale Altoliventina. Si è costituito nel 2001, ma prosegue la tradizione del coro XX Secolo e del suo gruppo madrigalistico, che dagli anni ’70 fino al 1997 hanno svolto una importante attività, con concerti in tutta Italia ed in alcuni paesi europei (Belgio, Jugoslavia…).Di organico variabile, a seconda del programma proposto, predilige particolarmente la dimensione madrigalistica e il repertorio rinascimentale e barocco, dedicando ampio spazio, accanto ai grandi maestri dell’epoca, alla ricerca di espressioni musicali del Friuli e del Veneto Orientale, con prime esecuzioni di inediti cinque e seicenteschi. Nello sviluppo dei programmi musicali la Cappella Altoliventina ha sempre cercato di creare parallelismi originali e inediti, come in Echi dal Ghetto in cui si affiancano i salmi ebraici di Salomone Rossi a quelli del veneziano Benedetto Marcello; o in Pitture Sonore e in La bataille in cui si mettono a paragone le composizioni guerresche di epoca rinascimentale di Clèment Janequin (1481-1559) e Mateo Flecha el Viejo (1481-1553) alcune delle quali conservate in forma manoscritta nel codice LIII del Museo Archeologico di Cividale del Friuli. La Cappella Altoliventina si è esibita in diversi festival musicali quali Ceresio Estate (Svizzera 2017 e 2019), Festival Musica Sibrii (Varese 2018 e 2019), Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone, Concerti in Basilica di Aquileia (2015 e 2017), Pordenone Music Festival (2018), Festival 600-900 di Pescara (4 volte fra 2013 e 2018). Sandro Bergamo, fondatore dell’ensemble e direttore fin dalle origini, è diplomato in clarinetto e in canto, ha diretto diverse formazioni corali - Campiello di Meduna di Livenza, Jacopo Tomadini di San Vito al Tagliamento, gruppo vocale Dumblis e Puemas di Udine, Cantori di San Tommaso di Gaiarine (TV) - e insiemi vocali coi quali privilegia la pratica della musica antica.Il concerto di Aquileia è organizzato in collaborazione con l’associazione Progetto Musica e il festival Nei suoni dei Luoghi.