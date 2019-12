Salmo, a Bibione la data zero del tour

Fvg Music Live, in collaborazione con Zenit e Vivo Concerti, annuncia una nuova e imperdibile occasione per assistere a un concerto live del fuoriclasse del rap italiano! L’attesissimo evento prodotto e distribuito da Vivo Concerti che vedrà Salmo esibirsi allo stadio San Siro di Milano, infatti, sarà preceduto dalla data zero prevista per martedì 9 giugno 2020 allo Stadio Comunale di Bibione.

Salmo si esibirà per la prima volta a San Siro il 14 giugno, dopo la sua prima tournée mondiale “PLAYLIST WORLDWIDE TOUR” che si aprirà il 16 marzo 2020 a Madrid, per concludersi il 27 aprile a Los Angeles, passando per Barcellona, Lugano, Zurigo, Losanna, Parigi, Stoccarda, Monaco, Amburgo, Bruxelles, Londra, Amsterdam, Lussemburgo, New York e Miami.

Venerdì 6 dicembre è uscito “Playlist Live” contenente i brani cantati live nel tour dell’anno e due brani inediti: ‘Charles Manson (buon natale2)’ feat. Dani Faiv, Nitro, Lazza, e ‘Salmo 23’.

Protagonista del 2019 con 38 dischi di platino, 23 dischi d’oro e oltre 220 mila spettatori del ‘Playlist Tour’, gli appuntamenti live di Salmo si annunciano come i più energici e adrenalinici della stagione estiva 2020.