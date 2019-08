Salmo contro la banda del peperoncino

In giornata èarrivato anche il commento del rapper Salmo su quanto accaduto ieri sera a Lignano.

"Al concerto di Lignano hanno spruzzato 2 volte lo spray al peperoncino - ha scritto il cantante 35enne su Instagram-. Nonostante la tragedia di Corinaldo continuate a fare i deficienti. Il live era all'aperto, per fortuna il peperoncino è svanito in pochi secondi senza creare troppi danni".