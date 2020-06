Salmo, data zero a Bibione e poi alla conquista di San Siro

Fvg Music Live, in collaborazione con Zenit srl, annuncia che la data Zero del tour 2021 di Salmo è stata riprogrammata per il 3 luglio 2021 allo Stadio Comunale di Bibione (VE). Lunedì 12 luglio 2021, invece, la data evento di Salmo allo stadio San Siro di Milano, prodotta e organizzata da Vivo Concerti.



I biglietti acquistati per le date del 2020 restano validi per le rispettive date riprogrammate nel 2021, per maggiori informazioni www.vivoconcerti.com