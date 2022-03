Salotto Musicale del Fvg 'firmato' Moroso

Il Salotto Musicale del Fvg si accomoda, per la tappa di fine marzo, nel luogo più appropriato al suo nome: sabato 26 alle ore 21, saranno infatti i sorprendenti spazi del Design Outlet Moroso in via Nazionale 85 a Tavagnacco (Ud) a ospitare la serata di musica insolita, che prenderà il titolo emblematico di “Piano Interior”. Al pianoforte (anche in versione “pianoforte preparato”), la pianista Agnese Toniutti proporrà brani di John Cage, Tan Dun e Philip Corner, compositori americani fra i capisaldi delle stagioni del Salotto Musicale, che continua dunque a proporsi come realtà unica nel panorama di eventi della regione, spaziando in modo originale nel repertorio della musica contemporanea e sperimentale.

La serata, resa possibile anche grazie al supporto di un’altra azienda di eccellenza, la Tonutti Tecniche Grafiche, sarà realizzata in collaborazione con la Libreria Martincigh di Udine. Il Salotto Musicale apre dunque a nuove collaborazioni, intersecando percorsi affini e di qualità del design, della musica, della grafica e della sperimentazione.

L’evento è a prenotazione obbligatoria, con tesseramento all’associazione organizzatrice, il Coro POP Magico, che può essere fatta facilmente in tre diverse modalità: sul sito www.salottomusicalefvg.com, via mail scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com oppure ancora via sms al 348.9510651.

L’accesso sarà consentito in base alla normativa vigente.