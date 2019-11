Salotto Musicale Fvg, su il 'sipario' con Shifting Cities

Il Salotto Musicale Fvg è pronto per inaugurare la sua sesta stagione di musica insolita e arte partecipata, con sei concerti che si terranno da novembre 2019 a maggio 2020, a Fagagna, in Villa Aurora, via Diaz 47. Venerdì 22 novembre alle 21 si alza il “sipario”, con Shifting Cities, curato dal duo Promenade Sauvage (Luca Piovesan, fisarmonica, Maarten Stragier, chitarra elettrica). Un lavoro a dieci mani, che oltre ai due musicisti coinvolge anche tre compositori del continente americano sul tema del viaggio verso nuove radici. Sarà la prima volta che il Salotto ospita un duo, con un progetto originale, peraltro in prima esecuzione nazionale. In linea con lo stile tipico degli appuntamenti musicali fagagnesi, il duo esplora sonorità insolite, in un dialogo fisarmonica e chitarra elettrica. I progetti del duo si basano su strette collaborazioni con giovani compositori di talento e portano allo scoperto l'energia creativa di una nuova generazione musicale. Shifting Cities, "città in movimento", è un'interpretazione sonora del concetto di viaggio ai giorni nostri: il trasferimento, la distanza, il percorso da un luogo all'altro è sempre portatore di cambiamenti che rivelano nuove possibilità creative. In questo contesto fluttuante, le città diventano paesaggi umani continuamente in movimento, tentativi di comunità, ricerche di appartenenza.



«Partecipare al Salotto – sottolineano gli organizzatori – è un’esperienza speciale per chi ascolta e per chi suona: si crea uno scambio intenso tra ospiti e musicista, in uno spazio che consente un ascolto raccolto ed estremamente definito». I tanti che hanno preso parte agli incontri salottieri delle stagioni passate, hanno infatti potuto apprezzarne la dimensione, unica in regione, che coniuga performance musicali di rara esecuzione (diverse le prime regionali, nazionali e assolute) con un’accoglienza amichevole e la possibilità di conoscere e conversare con i musicisti in un ambiente informale.



Tutte le serate del Salotto Musicale Fvg sono riservate ai soci dell’associazione CoroPOPMagico e con prenotazione obbligatoria, o tramite modulo on-line, cliccando il pulsante “Prenota” sul sito https://coropopmagico.wixsite.com/salottomusicale, o tramite email, scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com, oppure telefonando al 348.8027207 (Laura).