Salotto Musicale Live con Massimo De Mattia

Dopo la serata con l'eclettico musicista Arno Barzan, lunedì 13 luglio 2020 alle 21 sempre in modalità on line sulla pagina Facebook di Polinote, il salotto musicale di Polinote Music Room ospiterà un'altra eccellenza del territorio: il flautista e compositore Massimo De Mattia, eletto migliore flautista italiano dal 2011 al 2014 (Jazzit Awards Readers Poll). A condurre l’incontro per il progetto che porta la firma dei batteristi Luca Colussi e Giovanni Truant, sarà sempre il giovane studente di Musicologia, prossimo alla laurea, Alessandro Fadalti. Nato a Pordenone nel 1959, De Mattia è autodidatta; ha esordito negli anni 70 e ha suonato con Tom Kirk, Bruno Cesselli, Giovanni Maier, Gianluigi Trovesi, Zlatko Kaucic, Ares Tavolazzi, Nicola Stilo, Marco Tamburini, Herb Robertson, Marco Colonna, Javier Girotto, Evan Parker. Nel 1993 ha pubblicato la prima opera discografica, "Poésie pour Pasolini" e viene segnalato tra i nuovi migliori musicisti italiani (Referendum Top Jazz 1993). Ha collaborato con Cinemazero come direttore artistico della rassegna Schermo sonoro ed è tra i fondatori Zerorchestra. Ha all'attivo collaborazioni con Scuola Sperimentale dell'Attore, il compositore Teho Teardo, Tre Allegri Ragazzi Morti, il chitarrista e compositore Sàndor Szabò; e ancora con artisti, pittori e scultori quali Massimo Poldelmengo, Giuseppe Onesti, Franco Costalonga, Gianni Pasotti, Romeo Toffanetti; con poeti e scrittori (Marco De Mattia, Vitaliano Trevisan); col regista Alberto Fasulo. Nel 2010 l'album Atto di dolore figura tra i 100 World Greatest Jazz Albums (Jazzit Awards). Nel 2011 il cd Mikiri+3 figura tra i 100 World Greatest Jazz Albums (Jazzit Awards). Polinote Music Room in modalità on line viene realizzato col supporto tecnico di Davide Pettarini di Claps e con la collaborazione dell'Associazione Sviluppo e Territorio C'entro Anch'io di Pordenone; sponsor tecnico Mobili Gamma, con la preziosa collaborazione dell'artista Diego Flaiban che arricchisce il salotto musicale con le sue opere.