Salviamo il cinema Rio di Ronchi dei Legionari

Nasce, a Ronchi dei Legionari, il comitato “Salviamo il cinema Rio”, con il chiaro obiettivo di far sì che la struttura di viale della Serenissima possa essere trasformata in uno spazio culturale per la città. Che, in parole povere, non sia demolita e sostituita da una palazzina residenziale.

Ad avviare l'operazione è Fiorenzo Boscarol, storico dirigente del circolo delle Acli. “Con non poca amarezza e sconcerto – sono le sue parole - ho appreso che il nostro vecchio e caro cinema Rio, rischia di essere demolito. Per chi, come me penso che siamo in tanti, ha vissuto la sua giovinezza, vedendo in quella grande sala non solo tanti film, ma anche serate di musica, concerti, varietà, è davvero un grande dispiacere”.

Boscarol ricorda le serate di magia, il grande “Dumitrescu” che addormentava tutti, ma tanti eventi come la presentazione, alla presenza dell'allora presidente della giunta regionale, Adriano Biasutti, della cooperativa EdilAcli che, da li a poco, avrebbe costruito alcune case nel rione di Vermegliano. Ma rammenta anche l'incontro con il grande Giulio Andreotti, la festa regionale del Coni del 1975 con l'allora presidente Enzo Civelli e quello provinciale, Lino Bregant ed il compianto assessore comunale allo sport, Giorgio Tesolin, nel corso della quale allo Sci club delle Acli fu assegnata la targa d'oro.

“Devo confessare – prosegue - che andavo spesso al cinema, specialmente d'inverno. Negli anni Cinquanta, quando armato di pop-corn e pistacchi, vedevo il film anche tre volte, perchè a casa, come tanti, allora, non avevo il riscaldamento, ma anche perché nei momenti più bui della proiezione potevo dare qualche fugace bacetto alla fidanzatina”. Già nel 1983, da neoeletto consigliere di opposizione, Boscarol presentò un'interrogazione all'allora sindaco, Gianmassimo De Pace, con la quale chiese di interessarsi al cinema, proponendo anche di coprire parte del canale adiacente per realizzare un parcheggio. Purtroppo la cosa non ebbe seguito ed oggi, dopo tanti anni, il cinema Rio rischia davvero di essere demolito.

“Per cercare per quanto possibile di scongiurare la sua demolizione, nel pomeriggio dello scorso 11 gennaio, con non poca emozione – aggiunge - sono entrato nella grande sala del vecchio cinema ed ho avuto un incontro di un'ora, con l'attuale proprietaria che, con una serie di documenti, mi ha informato sulla storia, sulle sue sollecitazioni a esponenti politici per reperire i fondi necessari per concretizzare il suo interessante progetto di riatto della struttura, che prevede, tra l'altro, anche una sala mostre ed una sala di registrazione”.

Con non poca emozione, poi, in un giro di perlustrazione del cinema, che tra platea e galleria contava 600 posti, ha visto le due storiche macchine per la proiezione, nonché alcune pellicole e i suoi grandi contenitori. Alla luce di ciò, dopo aver cercato per alcuni mesi di coinvolgere alcune persone ed i presidenti di alcune associazioni, è arrivato alla decisione di costituire un comitato, della cui esistenza è stato informato anche il sindaco, Livio Vecchiet. Con il quale c'è stato uno scambio di idee per trovare una via d'uscita.

Chi volesse aderire può mandare una mail a: aclironchi@libero.it, con all'oggetto l'adesione al comitato.