Samuel dei Subsonica in concerto al Music in Village

Il concerto di Samuel, originariamente programmato al Capitol di Pordenone il 26 dicembre 2021, proposto dall'Associazione Il Deposito e Slou società cooperativa, era stato rinviato a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia nel periodo natalizio alle prime giornate di giugno.



Attraverso la fattiva collaborazione dell'Associazione Complotto Adriatico, il concerto di Samuel si terrà al Music in Village giovedì 2 giugno, nel parco IV Novembre di Pordenone. Dopo il successo estivo del “Cinema Tour”, Samuel torna in tour nei club con Elettronica Club Tour 2022, Samuel racconta: «In questo momento così particolare e burrascoso la cosa più utile e funzionale da fare è avere spirito di adattamento.



Bisogna riuscire velocemente a sincronizzarsi con quello che sta accadendo - ogni mese abbiamo direttive diverse, ogni settimana accade qualcosa di nuovo, ci sono oscillazioni molto potenti all’interno di un sistema che fino a qualche anno fa ci organizzava in maniera molto più lenta. Essere adattabile è il segreto della vita che si è generata in questo Pianeta, ed è il trucco degli esseri umani per essere qui. Per quanto mi riguarda, avendo una vita musicale molto trafficata, il mio spirito di adattamento in questi momenti ha dovuto mettersi veramente in gioco.



Non è facile scendere dal palco dei Subsonica e salire da solo su un altro palco a distanza di poche ore: nei Subsonica io sono un suono che fa parte di un organigramma musicale, mentre da solo devo riempire tutti gli spazi, la sfida adesso è questa.Nelle prime date del tour c’è stata già questa trasformazione, un work in progress, una specie di film che sto vivendo in tempo reale, e chi viene al concerto assiste a questa crescita come se stesse guardando una specie di documentario: di fatto è un gesto cinematografico, un’evoluzione, che attraverso le difficoltà arriva al compimento finale della propria storia.»