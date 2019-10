San Daniele: al via il 20 novembre la stagione teatrale della Fratta

Manca meno di una settimana all’apertura della campagna abbonamenti della Stagione Teatrale di San Daniele del Friuli, promossa come da tradizione dall’amministrazione comunale e dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, istituzione che quest’anno festeggia il suo cinquantenario. Il cartellone 2019/2020 presenta i consueti sei appuntamenti che intratterranno il pubblico dell’Auditorium Alla Fratta da fine novembre a fine marzo.



La stagione inizierà mercoledì 20 novembre con un’amica del Teatro sandanielese, quella Lella Costa apprezzata più volte nel corso degli anni. L’attrice milanese sarà alla Fratta con Traviata, l’intelligenza del cuore, una rilettura in chiave contemporanea dell’opera di Giuseppe Verdi (sul palco ci saranno anche un pianista, una soprano e un tenore). Mercoledì 4 dicembre a San Daniele giungerà Stivalaccio Teatro, una compagnia che ha rivoluzionato la Commedia dell’Arte ottenendo grande successo in Italia e all’estero. Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello metteranno in scena la loro personale e metateatrale versione di Romeo e Giulietta, il cui sottotitolo recita “L’amore è saltimbanco”. Interessante è il progetto che aprirà il 2020 della Fratta. Giovedì 9 gennaio Giuliano Bonanni e Stefano Angelucci Marino presenteranno Hermanos, uno spettacolo recitato in italiano, spagnolo, friulano e abruzzese, nato anche grazie al contributo delle comunità friulane e abruzzesi del Sudamerica, in particolare dell’Argentina. Passano gli anni anche per Paolo Hendel. Il “toscanaccio” ritornerà a San Daniele venerdì 31 gennaio con il suo nuovo spettacolo La giovinezza è sopravvalutata, uno show autoironico che racconta proprio le difficoltà di un uomo di fronte all’età che avanza. Francis Veber è forse il commediografo contemporaneo di maggior successo in Francia. I suoi testi sono macchine comiche perfette e spesso sono stati adattati anche per il cinema. Non fa eccezione Il rompiballe che andrà in scena venerdì 28 febbraio con la regia e l’interpretazione dell’affiatata coppia Paolo Triestino e Nicola Pistoia. Dario Ballantini, celebre soprattutto grazie alle sue imitazioni per Striscia la Notizia ma in realtà artista a tuttotondo, chiuderà la stagione giovedì 19 marzo con Ballantini&Petrolini, un viaggio attraverso alcune delle maschere più conosciute di Ettore Petrolini, personaggi inventati dal comico romano che sono diventati fonte di ispirazione per numerosi altri autori e attori: Gigi il Bullo, Nerone, Gastone, per citarne solo alcune.