San Nicolò virtuale dal Kulturni dom di Gorizia

Il Kulturni dom Gorica organizza sabato 5 dicembre 2020 alle ore 18.00 una speciale festa di San Nicolò. Il santo più buono saluterà i bambini e racconterà una fiaba in sloveno sul palco del Kulturni dom, ma a causa delle limitazioni in vigore l’evento sarà disponibile solo in streaming all’indirizzo https://www.facebook.com/kulturnidom.



I bambini che pubblicheranno sulla pagina facebook del Kulturni dom un disegno o un breve video, troveranno, da lunedì 9 dicembre presso il teatro una dolce sorpresa (orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00).



L'evento è organizzato dal Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con AŠZ-ASD Dom, la cooperativa culturale Maja, con il patrocinio della SKGZ - Unione Culturale Economica Slovena e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Gorizia, il Ministero della Repubblica di Slovenia per gli sloveni nel mondo e la Regione FVG nell'ambito del festival teatrale Komigo baby 2020/21.