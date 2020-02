Serata speciale di San Valentino al cinema a Casarsa della Delizia. Infatti, la Pro Casarsa ha pensato di inserire nella propria programmazione cinematografica la proiezione di Piccole Donne proprio nella giornata di venerdì 14 febbraio, dedicandola così a tutti gli innamorati. Alle 21 al Teatro Pasolini avrà inizio il film che ha recentemente vinto l’ambita statuetta agli Oscar per i migliori costumi. Diretto da Greta Gerwig, la regista di Lady Bird, riesce a riportare al cinema il romanzo di Louisa May Alcott, Piccole donne, e ne fa un nuovo classico imperdibile.

Si ricorda che per il cinema il biglietto di ingresso unico è di 5 euro. Per i possessori della Carta giovani il biglietto per ogni proiezione è di 4 euro. La domenica per gli under 15 biglietto a 4 euro. La rassegna è sostenuta anche da Friulovest Banca.