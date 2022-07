San Vito Jazz si chiude nel segno di Charles Mingus

L’edizione numero 16 di San Vito Jazz, il Festival promosso da Comune ed Ert Fvg e affidato alla direzione artistica di Flavio Massarutto, si avvia alla conclusione. L’ultima settimana sarà dedicata al contrabbassista e compositore statunitense Charles Mingus del quale nel 2022 ricorrono i 100 anni dalla nascita.

Due saranno gli appuntamenti in programma. Il primo, giovedì 28 luglio, alle ore 21 sui Gradoni del Castello (in caso di maltempo al Teatro Arrigoni), avrà per protagonista il musicologo Stefano Zenni, il più grande conoscitore italiano dell’artista di Los Angeles del quale, grazie anche all’amicizia con la vedova Sue Mingus, ha scritto una biografia intitolata Charles Mingus. Genio e sregolatezza. Nella sua conferenza multimediale, Zenni accompagnerà il pubblico alla scoperta del laboratorio e dei segreti di uno dei più grandi musicisti del Novecento. L’ingresso alla serata è gratuito.

Sabato 30 luglio, alle 21 in Piazza Stadtlohn, è previsto il gran finale di San Vito Jazz 2022 con il concerto Spirit of Mingus di Roberto Ottaviano. Il sassofonista pugliese torna a rendere un tributo a Mingus dopo quello degli anni Ottanta, con una band e un disco pluripremiati. Sul palco la formazione internazionale Eternal Love Quintet (Marco Colonna ai clarinetti, Alexander Hawkins al pianoforte, Giovanni Maier al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria, oltre a Ottaviano stesso al sax soprano) con la quale ha vinto il referendum della critica per il Miglior disco del 2020. Una serata all’insegna delle musiche, ma soprattutto dello spirito indomabile di un gigante del Jazz.

Prevendite all’Ufficio IAT di San Vito al Tagliamento: mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30; venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Prevendita anche online sul circuito Vivaticket.

San Vito Jazz è organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dal Comune di San Vito al Tagliamento con la collaborazione di Fondazione Luigi Bon e Rai Radio3, e il sostegno di ATAP.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio IAT negli orari di apertura allo 0434-843030 o all’indirizzo iat@sanvitoaltagliamento.fvg.it, oppure l’Ufficio beni e attività culturali del Comune allo 0434.843050. Per approfondire ertfvg.it.