SanVitoJazz, dal jazz alla psichedelia

Venerdì 25 giugno alle ore 21 in Piazza Stadtlohn a San Vito al Tagliamento inizierà la 15a edizione di San Vito Jazz, la rassegna diretta da Flavio Massarutto e realizzata dal Comune di San Vito al Tagliamento e dal Circuito ERT. Come accaduto lo scorso anno, anche nel 2021 il festival si terrà all’aperto (in caso di maltempo all’Auditorium Centro Civico) e si comporrà di tre appuntamenti, tutti compresi nell’arco di una settimana.



Si inizia venerdì 25 giugno con uno sguardo sugli artisti del Friuli Venezia Giulia. Il concerto del Laguna Jazz Collective, infatti, mette assieme ben 11 musicisti che rappresentano il presente e il futuro del jazz regionale. Sul palco allestito in piazza Stadtlohn saliranno, infatti, Mirko Cisilino (tromba, trombone e corno francese), Gabriele Cancelli (tromba e cornetta), Nico Pavan (trombone e voce), Filippo Orefice (sax tenore e clarinetto), Daniele D’Agaro (sassofoni e clarinetti), Giorgio Pacorig (piano e elettronica), Luigi Vitale (vibrafono), Denis Biason (chitarra elettrica e banjo), Marzio Tomada (basso elettrico), Marco D’Orlando e Alessandro Mansutti (entrambi batteria e percussioni): una mini-orchestra che eseguirà brani scritti appositamente per questo concerto che spaziano senza alcuna reverenza dal jazz, alla psichedelia rock, alla canzone propolare. Il Laguna Jazz Collective deve il suo nome a un Festival particolare che unisce musica, ambiente e storia della vita materiale a Marano.



San Vito Jazz proseguirà mercoledì 30 giugno con il batterista, compositore, scrittore e poeta Francesco Cusa e i The Assassins, mentre l’edizione 2021 si chiuderà con il jazz afroamericano del David Murray Trio.Conclusa formalmente la campagna abbonamenti, la prevendita dei biglietti dei singoli concerti si terrà presso l’ufficio IAT: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12. È prevista la vendita dei biglietti anche online sul circuito Vivaticket.Normative anti-Covid: all’ingresso dell’area concerto verrà rilevata la temperatura, sarà obbligatorio l’uso della mascherina e verrà garantito il distanziamento per pubblico e musicisti. In caso di maltempo i concerti si terranno nell’Auditorium Comunale sempre nel rispetto delle normative anti-contagio.San Vito Jazz è organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dal Comune di San Vito al Tagliamento con la collaborazione di Fondazione Luigi Bon e Rai Radio3, e il sostegno di ATAP.Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio IAT negli orari di apertura allo 0434 843030/31 o all’indirizzo iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com.