Sappada conquista il grande schermo

All'esordio della 31esima edizione del Festival del Cinema di Trieste c'era anche Sappada. Le suggestive immagini di Cima, riportata nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, registrate nell'estate del 2016 e impresse nell'ultimo film del celebre regista Terence Malick "A Hidden Life", sono state proiettate venerdì sera al Politeama Rossetti, in prima nazionale, all'apertura della rassegna cinematografica, davanti a una numerosa platea e a una rappresentanza dell'amministrazione e della comunità sappadine.

Erano presenti il vicesindaco Valerio Piller Roner, l'assessore allo sport Silvio Fauner e i proprietari di una delle abitazioni scelte come location per le riprese. Molte sono le scene del film, registrato tra l'Austria e Sappada e che per tre ore ha tenuto il pubblico incollato alle poltroncine, in cui viene ritratta la Borgata di Cima, scelta dal regista tra altre 39 località europee candidate, per la struttura architettonica delle sue abitazioni, tipica dei secolo scorsi dei paesi di montagna. Alla proiezione del film ha assistito anche il direttore di PromoturismoFvg, Lucio Gomiero, che ha salutato gli ospiti di quello che, da poco più di un mese, è diventato il sesto polo sciistico della regione.