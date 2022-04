Savana Funk al Capitol di Pordenone

Sabato 9 aprile, a Capitol di Pordenone arrivano i travolgenti Savana Funk, che incarnano l'essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile, con un pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa. Aldo, Blake e Youssef si incontrano nella primavera 2015 a Bologna, scatta immediatamente una rara sintonia umana e musicale. I tre non perdono tempo e decidono di formare una band, iniziando da subito a fare molti live, sperimentando idee e scrivendo musica. Il primo album è un’ autoproduzione, "Musica Analoga”.



A febbraio 2017 esce il secondo disco Savana Funk, l’album ottiene decine di recensioni sulle principali riviste e blog, non solo di settore. Scritto e concepito in trio, l’album testimonia il processo di maturazione della band bolognese. Ad inizio 2018 il trio prende definitivamente il nome Savana Funk. A settembre 2018 è uscito il terzo album, “Bring in the New” , si consolida la collaborazione con Nicola Peruch, presente fin dal primo album come musicista, ora anche co-produttore e co-autore. Nicola entra anche in pianta stabile nell’organico live dei Savana Funk. La maggior interazione con Peruch espande le possibilità del gruppo, che si proietta verso nuove sonorità. A Bring in the New hanno partecipato anche Chris Costa, Don Antonio e Danilo Mineo. Questo terzo lavoro dei Savana Funk ottiene moltissime recensioni, ottimi i responsi della critica e del pubblico. Nell’estate del 2019 i Savana Funk oltre ad essere stati invitati a diversi appuntamenti del Jova Beach Party, suonando davanti a decine di migliaia di persone e facendo anche delle lunghe jam session sul palco con Lorenzo, sono stati ospiti a Propaganda Live, seguitissimo programma su La7. “Tindouf” è il titolo del loro ultimo album uscito nel 2021 e distribuito in tutto il mondo, seguito da un lungo tour estivo di oltre 40 date tra cui Firenze Jazz Festival, Trasimeno blues e Tallin Music Week. Freschi di un tour tra rassegne e club jazz di spessore, dopo aver incendiato il palco del Pin International Music Conference a Skopje, sono pronti ad aprire il 2022 con un nuovo giro di date che porta il nome di Tindouf Tour. E Il palco rimane sempre la dimensione più congeniale per apprezzare lo spirito del gruppo. i Savana Funk sono: Aldo Betto, chitarra Blake Franchetto, basso Youssef Ait Bouazza, batteria Nicola Peruch, tastiere, synth, modulatori