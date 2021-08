Savorgnan il Tristano ad Armonie in Città

Armonie in Città arriva nel cuore storico di Udine per il nuovo spettacolo del Gruppo Vocale & Strumentale Lumen Harmonicum: “Savorgnan Il Tristano”.



Martedì 17 agosto, alle ore 20:45, sarà la Corte di Palazzo Morpurgo ad ospitare la narrazione delle gesta dell’Uomo d'Arme friulano del primo ’400.

Una figura storica che il compositore Nicola Samale ha reso operina, per baritono, soprano, voce recitante, coro e gruppo strumentale, muovendosi sui testi di Massimo Favento tra racconto storico, cronaca, ricostruzione e grottesca quanto surreale sintesi finale.



Con un occhio ai Trionfi rinascimentali di Signori e Condottieri, con l’altro all’operetta di Offenbach. Premeditato, dissacrante, arguto, pervaso di humor che non scade mai nel sarcasmo, il Savorgnan sfiora le vicende che portarono 600 anni fa all’avvento della Serenissima e al crollo del Patriarcato di Aquileia, ma le colloca, con prospettiva inedita, in un contesto ultra-moderno, senza paura di sfidare il paradosso. Con il contributo di un Opinionista il Grande Passato è costretto a misura di Reality Show in una società dove tutto si mercifica e gli sponsor esigono ciò che loro spetta, con gran scorno de La Storia, personaggio allegorico che rimanda al paradigma antico delle Res Gestae, e di un Coro in ambigua posizione tra contorno celebrativo e voce pettegola di una volatile opinione pubblica.



In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al Teatro San Giorgio.

Per lo spettacolo è consigliata la prenotazione sul sito www.fondazionebon.com, l’ingresso è gratuito. La biglietteria è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00 alle 0432 543049 o tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.com.



Prenotazioni www.fondazionebon.com/armonie-in-citta/