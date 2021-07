Scena Bimba, teatro per bambini e famiglie in centro a Pordenone

Ortoteatro e Scuola Sperimentale dell'Attore hanno colto l'invito del Sindaco di Pordenone di arricchire le proposte artistiche e culturali per bambini e famiglie nel periodo estivo: nasce così Scena Bimba, una rassegna che si svolgerà tutti i venerdì sera di luglio e venerdì 6 agosto in pieno centro cittadino, in Largo San Giorgio e che si affiancherà alle storiche rassegne gestite dalle compagnie teatrali pordenonesi nei quartieri.

In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno nella Sala Parrocchiale del Beato Odorico, in via Beata Domicilla, altrimenti in una splendida arena all'aperto nel cortile dell'ex Provincia.

Gli spettacoli scelti, dettagliati nel documento allegato, sono portati in scena da attori professionisti del circo contemporaneo e del teatro di ricerca, di fama nazionale e internazionale.

Si crea così, a partire da una suggestione dell'assessorato alla cultura di Pordenone, un'occasione per condividere una serata di piacevole divertimento e arricchimento culturale.

La prima serata sarà curata da Ortoteatro all'insegna del divertimento: dopo l'inaugurazione ufficiale della rassegna ci sarà infatti la Tombola dei libri e, a seguire, uno spettacolo di burattini.

Gli organizzatori si aspettano di incontrare il favore del pubblico, data la qualità degli eventi scelti.