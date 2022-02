Scenario chiude con 'Elcandegesso' del Teatroroncade

Arriva finalmente, in coda di stagione, sul palcoscenico di “Scenario” la commedia brillante “Elcandegesso”, che il TeatroRoncade doveva presentare in avvio del cartellone organizzato dal Piccolo Teatro Città di Sacile, con il sostegno del Comune e della Fondazione Friuli, e che ora viene recuperata al Teatro Ruffo di Sacile sabato 19 febbraio alle ore 21. Un testo contemporaneo, scritto in dialetto veneto da Giuliano Bozzo e diretto da Alberto Moscatelli, che mette alla berlina un certo tipo di “italiano medio”, ossessionato dal denaro e dall’apparenza. La pièce in scena è sicuramente “ad alto tasso di divertimento”, grazie ad un ricco tourbillon di personaggi assolutamente esilaranti: la moglie Adele, saggia ma ironica, il figlio Piermaria, impegnato e altruista, la figlia Marinamaria “chic&snob”, una colf “rock&roll”, una suocera scaltra e divertente, un fratello “love&peace”, ma soprattutto lui, “Elcandegesso”... tutti impegnati a tener testa al padrone di casa Giansilvio, agiato manager cinquantenne, che si fa notare per il suo atteggiamento borioso ed arrogante, denigrando i “poareti” nullafacenti come il fratello, le frequentazioni poco consone dei figli e la mediocre professione di parrucchiera della moglie. Improvvisamente “silurato” dalla solita ristrutturazione aziendale, dovrà scontrarsi una realtà ben diversa dalle sue aspettative, ma per fortuna i colpi di scena della vita, e la sua squinternata famiglia, non mancheranno di tirarlo fuori dai guai.



Questo è l’ultimo appuntamento di una rassegna che anche quest’anno ha riscontrato un notevole successo da parte del pubblico, ancora una volta protagonista delle serate grazie al meccanismo di votazione degli spettacoli, affidato proprio alla platea del Ruffo. In palio per le Compagnie due ambiti riconoscimenti: il Premio “Vota il tuo Scenario” per il più alto gradimento e il “Premio Edmondo Trivellone” intitolato all’indimenticato vicepresidente e scenografo del Piccolo Teatro, per il miglior allestimento di scene e costumi. Come da tradizione, i vincitori, che saranno invitati a tornare a “Scenario" con un altro loro allestimento, saranno annunciati nell’Assemblea dei Soci della Compagnia sacilese, nelle prossime settimane.Le prenotazioni per l’ultima serata di “Scenario" sono già aperte ai recapiti del Piccolo Teatro Città di Sacile:tel/whatsapp 366 3214660 – mail: piccoloteatrosacile@gmail.com Info: www.piccoloteatro-sacile.org