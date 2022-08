Schiuma Party e Miami Nights al Tiare

Continuano gli eventi speciali del calendario Tiare Summer Emotions organizzati nella nuova arena esterna in Località Maranuz, 2 a Villesse in collaborazione con Ti Zero.

Domani sabato 20 agosto a partire dalle 21 ci si scatena con lo Schiuma Party accompagnato da Miami Nights, il format reggaeton e trap più acclamato. Preparatevi al grande viaggio che parte dagli Stati Uniti, passa per l'America Latina e la Jamaica, e vola sull'Europa fino ad atterrare in Italia.

Il Miami è riconosciuto come una delle feste itineranti indipendenti più rinomate nella penisola: una novità assoluta nel panorama musicale italiano, una squadra multietnica rivolta al crescente pubblico urbano che sempre più richiede il suono vero delle strade. Il singolo indipendente dal titolo “Picante“ è ancora un autentico club banger in molte parti d'Italia.

Ingresso gratuito (con prima consumazione obbligatoria) consentito ai maggiori di 16 anni (è necessario avere con sé un documento di identità originale in corso di validità). La prenotazione del tavolo al numero +39 333 53 73 122 dà diritto a ingresso privilegiato in caso di code e garantito con riferimento alla capienza. Parcheggio attiguo molto ampio.

Prossimi appuntamenti con gli eventi speciali: il 26 agosto con DJ Franchino - musica e magia, il 27 agosto con Random - Una Festa a caso, il 28 agosto Electro - musica elettronica con special guest surprise e gran finale il 31 agosto per ripercorrere, in compagnia di Radio Company, la carriera di Ivana Spagna dagli anni ‘80 a oggi.

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) ha inaugurato come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021. Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare ospita un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti che vedono protagonisti anche artisti internazionali.

