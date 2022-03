Schubertiade al Teatro Bon di Colugna

Lunedì 7 marzo, alle ore 20.45, il pubblico avrà il piacere di ascoltare un progetto che ribadisce la vocazione produttiva del Teatro Luigi Bon, infatti sul palco della “bomboniera” di Colugna di Tavagnacco si esibiranno ben otto musicisti e un attore in una Schubertiade. Shubertiade era il titolo che veniva dato agli incontri musicali organizzati dal grande compositore austriaco per ringraziare gli amici e mecenati che lo sostenevano in una vita breve e non certo facile.



La Fondazione, invece, con questo incipit vuole ringraziare e rendere omaggio a Schubert per le grandi composizioni che ha donato a tutta l’umanità, ci aiuterà in questo percorso l’attore Omar Giorgio Makhloufi, giovane ma già apprezzato in regione per le molte produzioni proposte con il Gruppo Artisti Fragili, che ci introdurrà nell’atmosfera del periodo e soprattutto nella poetica cara a Franz. Verrà eseguita una pagina di raro ascolto e bellezza come l’Ottetto per ensemble di archi e fiati. Un vero e proprio scrigno di emozioni l’Ottetto, un brano in cui emergono veramente tutte le caratteristiche di Schubert, dalla drammaticità, all’introspezione, alla spensieratezza sempre incastonata in un classicismo vissuto nel periodo romantico.



I musicisti, scelti dalla direzione artistica per affrontare questa pagina, sono un giusto mix tra musicisti esperti e musicisti giovani, ma già in piena carriera, proprio pensando di offrire anche ai più giovani l’occasione per inserirsi in un contesto di alta professionalità. Primo violino sarà Costantin Beschieru, violino della celebre Rai di Torino, ma ben conosciuto in regione per essere spesso “spalla” della FVG Orchestra; secondo violino Diana Lupascu didatta, solista e camerista proveniente dalla famosa scuola dell’Est Europa, ma ormai radicata da anni in Italia. Claudio Mansutti al clarinetto, appena rientrato dai “fasti solistici” di Berlino, e al fagotto Paolo Calligaris, musicista friulano ma da diversi lustri primo fagotto della Filarmonica di Lubiana. Tra gli artisti giovani, ma già in carriera invece citiamo il contrabbassista Mitsugu Harada, recentemente vincitore del concorso per primo contrabbasso della FVG Orchestra, e il cornista Mattia Bussi, primo corno della FVG Orchestre e spesso “aggiunto” alla Rai di Torino. Giovani emergenti e di talento la violista Federica Tirelli, che collabora con la FVG Orchestra e anche con l’Orchestra Giovanile Italiana, e la violoncellista Anna Molaro, che all’attività orchestrale alterna quella di camerista e direttrice di coro.Il concerto sostenuto dalla Regione FVG, dai Comuni di Tavagnacco e Pagnacco e dal Ministero per la Cultura vede particolari agevolazioni per giovani e giovanissimi studenti e per i loro accompagnatori.I biglietti sono disponibili on-line sul sito www.fondazionebon.com o presso la Fondazione Luigi Bon venerdì (9.30-12.30/15.00-19.00) e sabato (9.30-12.30); la sera del concerto la biglietteria aprirà alle ore 20.00 direttamente in teatro. Le modalità d’accesso seguiranno le normative vigenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.