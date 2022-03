Scritture e scene d’Infanzia, Lucy/Gli orsi

Da giovedì 24 marzo ore 18, prende l’avvio Lucy/Gli orsi, un ciclo di incontri dedicati al testo firmato da Karin Serres, nell’ambito del progetto Scritture e Scene d’Infanzia volto ad attivare un dialogo sulla drammaturgia del teatro ragazzi, promosso e organizzato da 3 circuiti multidisciplinari – ATCL, Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, ATER Fondazione/Teatro Comunale Laura Betti, ERT FVG Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito di teatroescuola dell’Ente regionale teatrale del FVG e Class Action. Il diritto al teatro, con il patrocinio di Agis nazionale, in diretta streaming sulle pagine Facebook dei partner del progetto.



Dall’incontro della ricerca letteraria, editoriale e teatrale di Federica Iacobelli, scrittrice e curatrice della collana, I gabbiani: letteratura teatrale per giovani lettori di Edizioni Primavera, con l’importante esperienza tra palcoscenico, pubblico giovane e scuola di Cira Santoro, responsabile del Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno e del settore ragazzi di ATER Fondazione, il Circuito Regionale multidisciplinare dell’Emilia Romagna, è nato il progetto SCRITTURE E SCENE D’INFANZIA. In questo viaggio sono diventate presto alleate preziosissime Silvia Colle e Lucia Vinzi, responsabili del settore Scuola dell’ERT FVG, Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia/ teatroescuola, ideatrici della piattaforma www.teatroescuola.it dedicata alle risorse FADAD, acronomi di Formazione a Distanza (FAD) e Didattica a Distanza (DAD), e Emanuela Rea, che si occupa di teatro ragazzi per ATCL, Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, il circuito multidisciplinare della regione.



Il progetto, al secondo anno di attività, vuole tessere un dialogo tra la scrittura e la scena teatrale destinate ai bambini, ai ragazzi e ai giovanissimi, approfondendo le strutture dei testi, gli autori, le possibilità e scelte della messa in scena passando per i temi e gli immaginari che emergono dalla lettura dei testi teatrali ma anche dalla loro fruizione nell’esperienza del lettore/spettatore, anche bambino.Dopo I figli di Medea di Suzanne Osten, il testo/pretesto di quest’anno è LUCY/GLI ORSI di Karin Serres, un testo francese del 2006, circolato in diverse edizioni, traduzioni e messe in scena in Francia, in Canada, in Svezia, in Gran Bretagna, in Polonia e tradotto per la prima volta in italiano nella collana I Gabbiani dell’Edizioni Primavera.Lucy /gli orsi è ambientato in Canada all’ombra delle Montagne Rocciose del Nord, dove Lucy vive, tra il bosco e l’autostrada, insieme a suo padre e a sua sorella maggiore, l’adolescente Elinor. È qui, intorno alla sua casa, che Lucy – e solo Lucy - tutt’a un tratto vede gli orsi. Dapprima uno soltanto. Il suo. Poi un’invasione di cui Lucy è l’unica testimone. Lucy/Gli orsi è l’incontro con un altro punto di vista. È la terra vista dalla Luna. Un evento, intimo e collettivo, che si gioca in un piccolo spazio, dentro e intorno la casa/famiglia di Lucy, nella relazione con chi crede e chi non crede alle sue visioni, con il padre e con la sorella maggiore, con la radio che lancia un allarme grizzly e le milizie anti-orsi che si mobilitano, con i manuali di comportamento in caso di aggressione e certi paesaggi misteriosi che solo grazie agli orsi si possono conoscere.Intorno a questo testo, destinato alla lettura autonoma dagli 8 anni di età, il gruppo di lavoro ha progettato la realizzazione da marzo a maggio 2022 di quattro incontri che vedranno protagonisti, oltre alla stessa autrice, critici, studiosi e registi chiamati a dibattere alcuni aspetti, a immaginarne sviluppi, a portarne nuove letture.Quattro giovedì aperti a tutti coloro che si interessano, anche per mestiere (docenti, studenti, artisti, scrittori, ricercatori, …) alla letteratura e al teatro in relazione all’infanzia e all’adolescenza, per portare il teatro nelle case sotto forma di libro e tessere un filo ancora più forte tra le storie scritte per il palcoscenico e il suo pubblico.CALENDARIO DEGLI INCONTRI24 marzo 2022, ore 18.00Karin Serres: incontro con l’autriceLUCY/GLI ORSI: il testo, le messe in scena. Dialogo con l’autrice intorno alla scrittura del teatro per i giovani. Incontro con traduzione consecutiva dal francese di Eleonora Ribis.07 aprile 2022, ore 18.00Visioni di infanziaCon la partecipazione diLudovica Broglia - ricercatrice narratologia e psicologia presso Università di Modena e Reggio EmiliaMatteo Maculotti - studioso di letteratura per l’infanzia e fumetti, maestro, blogger Bambini e topiIntorno al testo di Karin Serres e alle scritture sceniche per i piccoli, da prospettive diverse, la narratologia, le neuroscienze, la percezione del lettore-spettatore.28 aprile 2022, ore 18.00Teatro e drammaturgie: le scritture sceniche e i giovaniCon la partecipazione di:Rossella Menna – studiosa di teatro, saggista, dramaturg e docente all’Accademia di BreraAlessandro Toppi – critico e studioso teatraleIntorno al testo di Serres, sulle scritture teatrali e il pubblico dei giovani e dei ragazzi: esperienze, idee, osservazioni sul rapporto tra il testo e la scena, tra il libro e il teatro.19 maggio 2022, ore 18.00E se andassimo in scena?Fabrizio Pallara, Carolina Cangini, Claudio MilaniRiflessioni e suggestioni sceniche nate dalla lettura del testo per una possibile messa in scena a partire anche dall’esperienza di laboratorio condotto da Fabrizio Pallara insieme agli allievi dell’Accademia Stap Brancaccio di Roma.