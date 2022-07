Sdrindule a Mossa con 'Ridere per non piangere'

Giovedì 21 luglio alle 21, in piazza a Mossa, si terrà lo spettacolo del noto cabarettista friulano Sdrindule 'Ridere per non piangere – Ridi par no vaî' (ovvero “Un po’ si canta… un po’ si ride”). Il funambolo del cabaret friulano sarà nell’occasione accompagnato dal musicista e sua simpatica “spalla”, Daniele Bellotto.

Ermes Di Lenardo, in arte “Sdrindule”, nasce come personaggio nel 1980 facendo il cantautore. Scrive e canta le sue canzoni. La prima e la più famosa è “Gnot d’amor” (Notte d’amore) che lo fa conoscere a tutto il pubblico friulano e non solo. Pensate che questa canzone è stata eseguita in 11 versioni diverse.

Ne scrive e ne canta tantissime arrivando a ben 20 tra cd e musicassette, di queste alcune anche in lingua tedesca. Ma un bel giorno decide “ridendo” di provare con il cabaret e le barzellette, sua vecchia passione giovanile. Si rivela subito un grande e inaspettato successo. Sagre, cene e manifestazioni varie di solidarietà lo portano a diventare il comico friulano per eccellenza. Tanti i viaggi all’estero: Canada, Australia e in tutta l’Europa dove ci sono i fogolars furlans. Per la sua umanità e bravura è amato non solo dalla gente friulana ma da tutti gli italiani che fanno la sua conoscenza. Famosa è una sua frase: “sognare e sperare è come sorridere, non costa niente ma aiuta a vivere”.

La serata è promossa dal Comune di Mossa nell’ambito delle manifestazioni “E…state a Mossa!”, in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia e con il patrocinio della Regione.

Per informazioni: Comune di Mossa – tel. 0481-80009; email comunedimossa@gmail.com.