"Se ci date un palco, noi siamo pronti"

Per due mesi, ha fatto come molti suoi colleghi, ossia ha trasferito passione e professionalità dal palco al web. Sessanta letture giornaliere su Facebook durante il lockdown per mantenere un legame stretto col pubblico che da anni apprezza Claudio Moretti e l’intero Teatro Incerto, colonne dello spettacolo friulano. Ora è arrivato lo ‘stop per ripartenza’, perché c’è voglia di “fare Fieste, magari in chiesa con Predis, se solo ci lasceranno uscire Four, altrimenti andremo in Blanc ancora per un po’. In quel caso ci chiuderemo Dentri in un Garage 77 ad aspettare i Laris, il Forest e ad allenarci per La maratona di New York…”.

Facciamo un passo indietro e torniamo a quel lunedì 9 marzo che ha cambiato la vita a molti. “Rientravo da una riunione di lavoro a san Vito al Tagliamento con Gli improbabili, espressione dell’Università della terza età, con cui progetto spettacoli da anni. La notizia che tutta Italia diventava zona rossa e non si poteva più fare teatro mi ha spinto a proporre pubblicamente una mia passione, la lettura. So che non ho una voce come Omero Antonutti, Fabiano Fantini o Massimo Somaglino, però tengo corsi di lettura espressiva per Il libro parlato e faccio letture dove mi chiamano, tipo Pordenonelegge.



Non so se ne sono capace, ma mi piace: ho scelto frammenti di libri in casa, evitando i classici, e ho avuto ottimi riscontri e tante richieste”.A 60 letture, lo stop senza ‘bis’. “In ogni cosa c’è una ‘curva’, come ci insegnano, e quindi ho deciso di non andare oltre. Per quanto riguarda il lavoro vero e proprio, si tratta di aspettare, ma noi dovremo aspettare molto. Il teatro può tentare strade nuove in questa fase intermedia che chiamano ‘2’ e adattarsi, ma non può piegarsi a rinunciare al senso di comunità. A uno spettacolo teatrale si va in compagnia, o comunque sei coinvolto da chi ti sta vicino, e c’è sempre un legame tra palco e platea”.Tutte cose ‘vietate’ col distanziamento sociale… “Al teatro bastano poche cose: un attore, un luogo qualsiasi, una luce, qualcuno che ti ascolta. Non serve altro, ma guai se manca questa prerogativa”.Come farà allora a ripartire? “Non credo a proposte bizzarre come il drive-in teatrale o agli attori con le mascherine: una forzatura pessima. Si potrà pensare a una capienza ridotta delle sale, con più turni per accontentare il più alto numero di persone. Anche a noi è capitato di fare repliche nella stessa sera: può essere una formula. Noi siamo già pronti. Se ci danno uno spazio, possiamo raccontare una storia anche in mezz’ora, e in una serata all’aperto lo possiamo ripetere anche quattro volte e i conti tornano”.State già lavorando a qualcosa? “Potremmo fare una battuta e dire che, siccome hanno riaperto le chiese, ci potrebbero ospitare per Predis. In realtà abbiamo tante cose già pronte. Pensa a Sglaçat, uno spettacolo del 2014 che nel prologo parla, guarda un po’, dei virus nascosti nei ghiacci! Stavamo preparando un progetto col Css, con la collaborazione di Elio Varutti e Angelo Floramo. Una vicenda legata a Guarnerio d‘Artegna, vicario patriarcale che attorno al 1450, per dipanare una questione tra friulani e veneziani, portò in laguna una certa quantità di prosciutti… Anche qui, siamo pronti ad adattarci e realizzare uno spettacolo per un pubblico ‘variabile’...”.Come sono stati questi mesi da ‘separati a casa’ con Elvio e Fabiano, il resto dell’Incerto? “Abbiamo realizzato Io sono mecenate a distanza e fatto un lavoro di doppiaggio per l’Arlef sul Coronavirus prima di poterci ritrovare in sala prove. Siamo pronti per ripartire, anche perché i lavoratori dello spettacolo non hanno altri redditi. A me in 3 mesi sono arrivati i 600 euro del Cura Italia e c’è anche chi sta peggio! Come categoria siamo poco considerati, ma per il rilancio del Paese non dobbiamo mettere ancora una volta la cultura in un angolo. Noi sappiamo far ridere: sarà una delle medicine per la ripresa. Non basta quella necessaria della Sanità: ridere è una cura a tutti gli effetti”.