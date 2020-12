Se l’album è morto, ci ha lasciati con il botto

Anche senza la pandemia, il destino dell’album come supporto fisico e come concetto era già segnato: tradito dal pubblico, sfruttato dalle case discografiche con edizioni speciali super-costose. Al suo posto, la ‘singles economy’, ossia la produzione di brani singoli (audio e video) che, eventualmente, potranno un giorno far parte di un intero album.



‘INTERROTTI’ DAL LOCKDOWN - Nonostante ciò, mai come quest’anno gli artisti locali hanno prodotto e pubblicato un numero enorme di album, non solo in rete ma anche su cd e persino in vinile! Molti lo hanno fatto nelle settimane pre-lockdown e non sono perciò riusciti a sfruttarne il potenziale da ‘biglietto da visita’ per i concerti. Come La Corte di Lunas, formazione di Renaissance Celtic Folk Rock che dopo 10 anni di attività ha prodotto con Tales from the brave land un lavoro di portata internazionale. Come Ellipses dans l’harmonie - Lumi nel buio di Teho Teardo, ispirato alla musica contenuta nelle pagine dell’Encyclopédie di Diderot, per due volte ‘stoppato’ poco prima del tour. Con Ancora bianca, dopo 7 anni di silenzio, Giulia Daici voleva ribadire il suo ruolo nella scena cantautorale friulana più ‘pop’, mentre I Salici hanno pubblicato in piena quarantena The Eyes of the Unconscious Riot, un album di rock psichedelico e progressivo da ‘classifiche di fine anno’, con tanto di edizione limitata in ‘vinile ecologico’.



IL TRIONFO DELLA ‘SINGLES ECONOMY’ - Durante le lunghe settimane della quarantena primaverile, molti artisti anche di successo hanno scelto le uniche due strade percorribili: il progetto realizzato ‘a distanza’ e la scelta dei singoli, magari come ‘assaggio’ di un album intero, rimandato a tempi migliori. Alvise Nodale e il gruppo cividalese Cinque Uomini sulla Cassa del Morto sono tra quelli che hanno lavorato da casa (ma non dai balconi) per il singolo L’unico segno del tempo, ma non sono mancati i progetti benefici, realizzati da artisti uniti nella lontananza. Tra chi ha scelto di limitarsi alla ‘singles economy’ il rapper carnico Doro Gjat, con Naufrago del cielo e, qualche mese dopo, Fuori stagione, come anticipazione dell’album Mondonuovo, atteso per il 2021. Piero Sidoti ha fatto uscire Un posto, ispirato al film Il grande passo, in cui recita a fianco dell’amico Giuseppe Battiston. I Sick Tamburo hanno cercato di lenire il dolore per la prematura scomparsa di Elisabetta Imelio con una nuova versione punk di Un giorno nuovo, parte di un progettato album di rivisitazioni, Back to the roots. E anche i Mellow Mood, la reggae band pordenonese di fama mondiale, hanno rinunciato al full length per un singolo, Mr. Global, registrato in Giamaica poco prima del lockdown e prodotto da Paolo Baldini, che invece era riuscito a pubblicare l’album Dolomite rockers. Per molti altri, i singoli hanno rappresentato o l’assaggio di un album programmato (Schivare la pioggia di Claudio Melchior) o una sorta di ‘alternanza’ tra un lavoro già uscito e uno da completare (vedi il rapper Il Guru con i suoi Panini 90, Amami, ecc…).

I TEMERARI DELLA FALSA RIPARTENZA - Il terzo ‘filone’ è quello degli ‘ottimisti’, che dall’estate in poi hanno creduto in una ripresa del settore e/o hanno deciso che non si poteva più rimandare la pubblicazione. Come ha fatto Anthony Basso, chitarrista blues rock che dopo anni da enfant prodige, anche in band famose, ha fatto uscire un bellissimo album a suo nome, pieno di sapori vintage e classic rock Anni ’70. A far finta che il Covid fosse solo un brutto sogno sono stati tanti: i cantautori Massimo Silverio e Teho Ho, band come Moonlit station, Artura, Celtic Hills, Dissociative Tv e Gli autostoppisti del magico sentiero, i giovani jazzisti Matteo Mosolo ed Emanuele Filippi e molti altri ancora. A chiudere un anno sorprendentemente ricco – visti i presupposti -, il primo vero album di Dj Tubet, Fin cumò, una selezione controcorrente di 10 anni di singoli in formato album, e Zorro di Francesco Bearzatti, uno dei nostri top player del jazz.

Ecco: se c’è una cosa positiva, è che il tempo ‘sospeso’ non farà invecchiare nessuno di questi lavori. Ascoltarli e, se possibile, acquistarli è un dovere.