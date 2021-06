Sebastiano Gubian sul palcoscenico della rinnovata Sala Beethoven

Mercoledì, 9 giugno alle h. 18, sul palcoscenico della rinnovata Sala Beethoven, via del Coroneo 15, Trieste, ci sarà un giovane pianista della nostra Regione con un programma di tutto rispetto e sicuro interesse.



Sebastiano Gubian, della classe di pianoforte del prof. Giuseppe Albanese, si è laureato presso il Conservatorio G. Tartini di Trieste con il massimo dei voti e la lode, rappresenterà in musica uno dei temi più affascinanti del nostro immaginario collettivo e uno dei fenomeni più caratterizzanti del paesaggio friulano: la neve. Segno di eleganza aristocratica di una società alpina, la neve è sempre stata elemento di unione tra paesaggi e culture molto diversi. È forse l’elemento che più rende affettuoso e paradossalmente più “caloroso” il gelo invernale, trasformando la spettrale cupezza del ghiaccio in una soffice atmosfera poetica. La neve ha ispirato artisti e compositori, stimolandoli a ricercare, più o meno esplicitamente, di evocare attraverso la sola arte dei suoni, un fenomeno che, al contrario degli scrosci delle piogge e dei tuoni temporaleschi, è caratterizzato da una caduta silenziosa e graziosa.



In questo concerto Sebastiano Gubian sottoporrà al pubblico la sua interpretazione di brani musicali di Tchaikovsky, Franck, Debussy, Liszt, Rachmaninov, che vuole trasportare l’ascoltatore in un paesaggio suggestivo pieno di neve, come lo è stato quello delle nostre montagne friulane nel corso di questa ultima stagione invernale.Questa produzione, che rilancia l’attività musicale nella Sala Beethoven dopo più di un anno di blocco totale dovuto alla pandemia COVID19, rappresenta anche una grande collaborazione e importante sinergia creatasi tra la Golden Show-Impresa sociale e l’Associazione culturale Friedrich Schiller, con il patrocinio/sostegno di alcune Istituzioni che brevemente citiamo: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, MIBACT, FC La Fondazione Casali.È necessaria la prenotazione dei posti presso TICKET POINT di Corso Italia 6 Trieste.