Sebastiano Somma incontra il pubblico del Teatro Pasolini

Incontro con l'attore Sebastiano Somma al ridotto del Teatro Pasolini di Casarsa della Delizia, giovedì 30 gennaio, alle 19, prima dello spettacolo ?uno sguardo dal ponte'. Un'occasione per tutti di conoscere e dialogare con uno degli attori più affermati del panorama teatrale italiano.



La partecipazione all'incontro è libera.

“Uno sguardo dal ponte”, scritto da Arthur Miller nel 1955, considerato tra i più importanti testi di drammaturgia americana del Novecento, riprende la vera storia di una delle pagine più drammatiche del sogno americano vissuto da milioni di italiani volati in America e approdati a New York con le loro illusioni.

Miller racconta la miseria degli immigrati, la loro difficoltà ad adattarsi al nuovo mondo, l’incapacità di comprendere un sistema di leggi che ritengono differente dall’ordine naturale delle cose e, soprattutto, la vacuità del sogno americano; condizioni che, sommate ai sentimenti e alle passioni, possono portare solo ad un unico tragico risultato.

In scena va il dramma interiore di Eddy Carbone, della sua famiglia e del suo sogno americano. L’amore di Eddy verso la giovane nipote in realtà è una voglia di proteggere la sua purezza. Eddy la ama e la mette al riparo come una ceramica preziosa da non scalfire.

Un sogno da coccolare al di là del ponte, sotto un cielo di stelle misto a un mare dove si naufraga in una voglia di tenerezza.