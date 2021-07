Seconda giornata per Green Carnia Fest, il festival della sostenibilità in montagna in programma fino a domenica 4 luglio nel comprensorio del Monte Zoncolan attraverso i Comuni di Cercivento, Ovaro, Paluzza, Ravascletto e Sutrio, promosso dalla Proloco di Sutrio con il supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di PromoturismoFVG, della Comunità montana della Carnia e di Fondazione Friuli.



C’è grande attesa per l’intervento, alle 18.00 nella Cjase Da Int di Cercivento, del giurista e accademico Giovanni Maria Flick, già Presidente della Corte Costituzionale e Ministro della Giustizia nel Governo Prodi. Sarà l’occasione per dibattere dei temi del suo saggio “Elogio della foresta. Dalla selva oscura alla tutela costituzionale” (Il Mulino), e per approfondire alcune tra le questioni maggiormente dibattute a livello forestale e ambientale. In posizione ‘mediana’ fra la categoria dei beni privati e quella dei beni pubblici si affaccia infatti quella dei beni comuni, come la foresta: ne vengono prospettati pregi e difetti, prospettive di sviluppo e collegamenti con le tradizioni e con il principio di solidarietà. E l’ultimo saggio di Giovanni Maria Flick si sofferma su temi altrettanto rilevanti: “Persona, ambiente, profitto. Quale futuro?”, edito Baldini + Castoldi, scritto in tempo di pandemia, ci ricorda che bisogna però ripensare il rapporto tra mercato e ambiente, tra economia ed ecologia: l’una sopravvive solo se sopravvive anche l’altra. C’è bisogno di un’economia che rispetti l’uomo e il pianeta; che includa; che sia al servizio del bene comune. Oggi più che mai, nel mondo dopo la pandemia, è diventato necessario ripensare al domani che ci aspetta. Dalla carbon tax alla regolamentazione ambientale tra Stato e Regioni, dalle nuove prospettive di inurbamento e migrazione alla tutela del paesaggio e della biodiversità, dalla rinascita delle comunità locali alla questione climatica: la nostra Carta costituzionale può indicarci la via da seguire, affinché il bilancio tra profitto e ambiente non risulti più squilibrato a esclusivo vantaggio del primo.



Venerdì 2 luglio il programma si aprirà ad Alpis di Ovaro, alle 10, con il laboratorio filosofico per ragazzi “La montagna immaginata”, e proseguirà alle 14 presso l’albergo diffuso di Sutrio il laboratorio Didattico dedicato alla coltivazione della Canapa in Carnia tra passato e presente, a cura del maestro Domenico Molfetta e dell’azienda Green Lady Bug di Sutrio. Alle 16 a Ravascletto presso la Stalla Moro Visita e laboratorio didattico in stalla “La mungitura”. Dopo l’i contro con Giovanni Maria Flick la giornata si concluderà alle 21 presso la Torre Moscarda di Paluzza con il concerto acustico del rapper carnico Doro Gjat., aperto alla libera partecipazione del pubblico. Info e dettagli: www.greencarniafest.it Luca “Doro Gjat” Dorotea nasce a Tolmezzo nel 1983 e sin da adolescente si appassiona alla musica, in particolare all’hip hop. L’esordio artistico arriva nel 2007 con il primo album omonimo del suo gruppo, i Carnicats, per l’etichetta ReddArmy. Vai Fradi, il suo primo album solista, esce per ReddArmy a novembre 2015 e ottiene ottimi riscontri sia di critica che di pubblico portando Doro a calcare palchi di rilievo nazionale come il Primo Maggio a Roma nel maggio 2017 e a collaborare con Joss Stone l’estate successiva. Orizzonti Verticali è il suo secondo disco da solista.