Seconda puntata di 'Predis, la nazione negata' su Rai3 bis

Martedì 19 gennaio, alle 21.50, nell'ambito di “La television par furlan”, Rai3 bis canale 103 del digitale terrestre, andrà in onda la seconda parte di “Predis, la nazione negata”, firmato dal regista Massimo Garlatti-Costa e prodotto da Raja Films e Belka Media, con il supporto di ARLeF, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, Fondo Regionale dell’Audiovisivo Fvg, Film Fund - Film Commission Fvg, Glesie Furlane. La replica è invece in programma venerdì 22, alle 21.40.

Dopo una distribuzione capillare nelle principali sale del Fvg, prima della chiusura dovuta all'emergenza Covid-19, il film è approdato sulle reti Rai la settimana scorsa con la prima puntata. L'ultimo appuntamento è invece per il 26 gennaio, sempre alle 21.50 (in replica venerdì 29, alle 21.40).

"Predis, la nazione negata" è il secondo capitolo di una trilogia che vuole raccontare la storia del Friuli e dei friulani che hanno lottato per la propria identità: è il prequel di “Missus, l'ultima battaglia” (andato in onda su Rai3 bis a dicembre), pellicola del 2017 con cui Garlatti-Costa ha voluto documentare a che punto è la lunga battaglia dei preti di Glesie Furlane per il diritto di pregare nella propria lingua.