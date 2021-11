Seconda tappa del Festival internazionale di Musica Sacra

Si riaccenderanno giovedì 4 novembre i riflettori del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone, al traguardo della sua 30^ edizione: appuntamento alle 20.45 nella Chiesa del Seminario Vescovile di Pordenone, per il recital organistico che vedrà protagonista il giovane ma già affermatissimo musicista Alberto Gaspardo, organista pordenonese che vanta studi nelle più prestigiose accademie europee e affermazioni in prestigiosi concorsi internazionali, affiancato per l’occasione dal mezzosoprano argentino Florencia Menconi e dal solista statunitense Henry van Hengen al trombone. Il concerto si propone di valorizzare non solo il talento interpretativo di Alberto Gaspardo, ma anche la rete di strumenti di pregio presenti nelle chiese del territorio, come l’organo Zanin che si trova nella location del concerto. In programma diversi brani per solo organo e per voce e trombone, su pagine musicali che spaziano da Antonio Caldara a Johann Joseph Fux, da Georg von Reutter a Mozart e Giovanni Battista Pescetti. L’accesso al concerto è gratuito, con green pass e prenotazione obbligatoria inviando mail a pec@centroculturapordenone.it Info sugli ingressi a pagamento e dettagli sul nuovo sito dedicato www.musicapordenone.it



Diretto dai Maestri Franco Calabretto ed Eddi De Nadai, il Festival Internazionale di Musica Sacra è promosso da Presenza e Cultura, Centro Iniziative Culturali Pordenone e Centro culturale Casa Zanussi Pordenone, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia e con Promoturismo Fvg, Comune di Pordenone e Fondazione Friuli. Inserito stabilmente nel circuito Italiafestival, il cartellone è sostenuto da Bcc Pordenonese Monsile, Electrolux e DForm, e si svolge in partnership con Fondazione Concordia Sette e la Diocesi di Pordenone.Alberto Gaspardo è organista titolare della Federazione Italiana Pueri Cantores e della Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Pordenone, ed è direttore del coro dell’Abbazia di Santa Maria in Sylvis di Sesto al Reghena (Pn) e direttore artistico del “Festival Organistico Sestense”. Inizia gli studi musicali di Pianoforte ed Organo all’età di cinque anni con il M° Daniele Toffolo. Ha coltivato la sua formazione accademica presso il Conservatorio Tomadini di Udine, affiancato negli studi da diverse personalità musicali tra cui i Maestri Scopel (Improvvisazione), Gregoletto (Clavicembalo), Themel (Direzione d’orchestra) e Antoniotti (Organo). Sotto la guida di quest’ultimo si è diplomato con il massimo dei voti e la lode in Organo e Composizione organistica. Si è perfezionato seguendo corsi di interpretazione organistica e lezioni private tenuti da Maestri di fama internazionale (Radulescu, Bovet, Ripoll, Lindner, Ghielmi, Lohmann). Dal 2006 ha collaborato con diverse formazioni orchestrali e realtà corali in qualità di accompagnatore, continuista e solista tra cui i Filarmonici Friulani, l’Orchestra Nazionale Sinfonica degli Studenti dei Conservatori Italiani, il Coro del Friuli Venezia Giulia. Ha ottenuto il premio (della sua categoria) al concorso organistico nazionale “Benedet” di Bibione (Ve) (2016); Nel 2017 gli è stato conferito il “Premio Nazionale delle Arti” per la sezione Organo, riconoscimento ministeriale rilasciato ai migliori allievi diplomati nei conservatori italiani. Nel 2018 gli è stata assegnata la Swiss Government Excellence Scholarship, borsa di studio rilasciata dal Governo svizzero alle eccellenze musicali. Attualmente frequenta il Master of Arts in Music Performance in Organo presso la Schola Cantorum Basiliensis (Svizzera) nella classe di Wolfgang Zerer.