Seconda tappa per 'Sulle strade del Rinascimento con Il Pordenone'

Dopo il grande successo al Cinema Sotto le stelle, 'Sulle strade del Rinascimento con Il Pordenone', il docufilm che racconta la vita e le opere di Giovanni Antonio De Sacchis, ritorna sul grande schermo lunedì 14 settembre con due proiezioni: alle 19 (posti disponibili) e alle 21 (posti esauriti) in Sala Grande a Cinemazero.

Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria scrivendo a: rinascimentopordenone@gmail.com specificando il numero di posti da riservare e se gli spettatori sono congiunti (in questo caso saranno garantiti i posti vicini). Riceverete una mail di risposta con indicato il vostro posto a sedere; mascherina obbligatoria.

L'opera, scritta e diretta dal giornalista Piergiorgio Grizzo, doveva essere presentata a marzo, come chiusura ideale del ciclo di eventi e iniziative curate dall'amministrazione comunale per celebrare la figura del De Sacchis, ma l'emergenza sanitaria l'ha fatta slittare.

Un centinaio gli attori e le comparse coinvolte nel docufilm, tutti non professionisti. Grazie a modelli e animazioni in 3D, rivivrà la città dei primi anni del XVI secolo, la “Portenaw”, come era chiamata, alla tedesca, della famosa mappa disegnata da Jorg Kolderer nel 1509 e contenuta nel “Codice delle Fortezze”, custodito nella biblioteca nazionale di Vienna. La cinta muraria, le due porte, le torri, il castello, le rogge e i mulini, il porto fluviale.

Il docufilm è sostenuto dal Comune di Pordenone, da quelli di Fiume Veneto, Spilimbergo, Travesio e Pinzano al Tagliamento e da una cordata di mecenati privati tra i quali spiccano Bcc Pordenonese e Monsile, Fondazione Friuli, l'Associazione Zafferano Alto Livenza, ConCentro, EcoMuseo Lis Aganis, Felice Arte, Sina Spa, Ingrosso Carta e Cancelleria Tarantola, Cantina Principi di Porcia, Hotel Santin, Associazione Torre, Rotary Pordenone, Canton Colori, Atap Spa.