Secondo e ultimo appuntamento a Udine per il Lunatico Festival

Com’è consuetudine ormai da qualche edizione, Lunatico Festival fa tappa anche in altre località della regione. Anche Udine ospita infatti il Lunatico Festival, il cui secondo e ultimo appuntamento dell'edizione 2021 si svolgerà sabato 21 agosto. Alle ore 17 sotto gli alberi del Parco di Sant'Osvaldo, avrà luogo l'evento "Caro albero, ti dipingo": Pitture Lunatiche Ex tempore a cura del Gruppo Parco e della disegnatrice Giovanna Durì. Victoria Barbiani (Gruppo Parco) e Giovanna Durì accompagneranno i partecipanti all’interno del Parco di Sant’Osvaldo a osservare e ritrarre il carattere e il portamento di alcuni alberi. Si dipingerà utilizzando materiali semplici: foglio di carta e colore nero (materiale fornito dal laboratorio), e si trascorreranno insieme due ore alla scoperta dei grandi e piccoli giganti verdi abitanti del Sant'Osvaldo.



, come da tradizione nel Parco Basaglia del capoluogo isontino, dal 26 al 29 agosto 2021 e sarà suddiviso nelle medesime sezioni che tradizionalmente contraddistinguono il Lunatico Festival di Trieste: musica, teatro e narrazioni. Alcuni degli eventi, tra cui uno sportivo, saranno svolti in collaborazione con realtà transfrontaliere.scrivere a: victoria.barbiani@coopcosm.itPer accedere agli appuntamenti in programma a Gorizia èLunatico Festival è un progetto di iG Società Cooperativa, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS (co-organizzatore) e con Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, COSM – Consorzio operativo salute mentale, Well Fare Pordenone, Cooperativa Bonawentura/Teatro Miela, Gect-GO, Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, Lega Coop FVG, Associazione Culture Attive, Fondazione PInAC, Asufc e il Dipartimento di Salute Mentale di Udine.Il festival è realizzato con il supporto delle aziende locali Sodomaco in qualità di main sponsor, e Infordata Sistemi come partner tecnico.