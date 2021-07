Secondo matinée domenicale per Musicainsieme 2021, 44^ edizione della vetrina cameristica promossa dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone a cura dei Maestri Franco Calabretto ed Eddi De Nadai, per il coordinamento della Presidente CICP Maria Francesca Vassallo. Una rassegna che torna alla musica dal vivo dopo la sospensione pandemica che l’aveva bloccata all’inizio della primavera. Nella suggestiva cornice dell’ex Convento di San Francesco, a Pordenone, appuntamento domenica 11 luglio, alle 11, con il Duo di fisarmonicisti in forze al Conservatorio di Musica di Vicenza, Martina Filippi e Jacopo Parolo, che si esibiranno su pagine musicali di Vivaldi, Bach, Kusjakov, Shamo, Liadov, Pacalet.



Martina Filippi inizia lo studio della fisarmonica all’età di 8 anni. Dal 2010 è allieva del M° Davide Vendramin presso il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza. nel 2013 le viene assegnato il II premio al “Concorso Internazionale per Giovani Musicisti - Città di Stresa”. Ha eseguito L’“Adagio in Do minore K356” di Mozart per un’emittente radiofonica, si è esibita in diverse occasioni come al Festival Biblico, ai Sabati Musicali a Palazzo Cordellina di Vicenza e in molti concerti come a Palazzo Chiericati, Barbaran Da Porto per “Vicenza in oro 2018” e Villa Cerchiari di Isola Vicentina. In collaborazione con la Società del Quartetto partecipa agli “Incontri al V piano” presso la struttura ospedaliera S. Bortolo. Ha partecipato con l’orchestra del Conservatorio alla VII rassegna “Dopo il rumore” 2018 come solista e in collaborazione con la compagnia teatrale “Stivalaccio teatro”, allo spettacolo “the Great show!” presso il teatro Comunale di Vicenza. Anche Jacopo Parolo studia fisarmonica presso il Conservatorio ”Pedrollo” di Vicenza nella classe di Davide Vendramin. Ha vinto il 1° premio al 4° Concorso per solisti “Giovanni e Sergio Martinelli” di Castelnuovo del Garda (Vr); il 2° premio all’ 8° Concorso Internazionale di Esecuzione musicale “Giovani Musicisti – Città di Treviso”; 1° premio al 1° Concorso internazionale di Musica Città Murata di Cittadella (Padova); il 1° premio al 20° Concorso Internazionale della Musica della Val Tidone (pC); il 1° premio al 26° Concorso Internazionale della fisarmonica di Erbezzo (Vr); il 1° premio al 12° Concorso nazionale di Piove di Sacco (Padova) e il 1° Premio assoluto al 5° Concorso Internazionale di Pordenone.ha partecipato a numerose rassegne organizzate dal Conservatorio di Vicenza tra cui “Concerti dei migliori Studenti”, i “Sabati Musicali” presso palazzo Cordellina, Palazzo Chiericati e Villa Cerchiari nella rassegna dedicata alla musica contemporanea “Dopo il rumore”, ha suonato con l’Orchestra del Conservatorio eseguendo, in prima assoluta, composizioni di Carlo Tenan e Tiziano Bedetti.



Il terzo concerto di Musicainsieme 2021 è in programma domenica 18 luglio e vedrà protagonista un Trio in rappresentanza dell’Accademia musicale di Lubiana e del Mozarteum Salisburgo. Gran finale del cartellone di Musicainsieme 2021 domenica 25 luglio con la lezione – concerto della vincitrice del Premio Musicainsieme Pordenone 2019, il giovane soprano Selena Colombera, accompagnata al pianoforte da Rafael Gordillo.