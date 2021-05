Secondo premio per il coro Polifonico di Ruda al concorso internazionale di Cork

Ancora un successo internazionale per il Polifonico di Ruda: il coro diretto da Fabiana Noro ha infatti vinto il secondo premio assoluto, nella categoria ‘voci pari’, alla 66.ma edizione del Concorso corale internazionale di Cork, in Irlanda, al quale hanno partecipato 56 cori in rappresentanza di 25 paesi del mondo. Il concorso, causa Coronavirus, si è ovviamente svolto in modalità online, come avviene ormai dallo scorso anno in tutto il mondo. Il Polifonico ha presentato il brano Ubi caritas et amor di Manolo Da Rold registrato lo scorso anno durante un concerto a Prato Carnico. Meglio del Polifonico ha saputo fare solo il coro maschile di Guangdong, una corrazzata di oltre quaranta coristi selezionati nelle scuole di musica della città del sud est della Cina.



“Ancora una volta abbiamo tenuto alta la bandiera italiana e della nostra regione – ha commentato a caldo il direttore del Polifonico, Fabiana Noro – partecipando ad un concorso internazionale molto qualificato. In questa fase caratterizzata dal lockdown e con i cori fermi ormai da oltre un anno essere riusciti a partecipare, dopo Rimini, anche al concorso di Cork rappresenta non solo uno stimolo per tutta la coralità regionale a non mollare, ma anche la speranza che si può e si deve ripartire’’.



Con il secondo premio vinto a Cork. Lo scorso mese di dicembre il coro si era imposto al concorso internazionale di Rimini, con due primi premi nelle categorie alle quali aveva partecipato e con il successo al Grand prix. Il risultato di Cork ora si aggiunge al palmares del coro che a buon diritto è considerato un punto di riferimento della coralità italiana e regionale. Nessun coro in Italia, infatti, ha vinto tanti premi quanti quelli inanellati in questi lustri dal Polifonico che conta ora di riprendere l’attività in presenza e si appresta ad essere protagonista in diversi festival italiani.