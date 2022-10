Sei mesi di spettacoli a Udine con Off Label

Sarà un’edizione all’insegna della passione e dell’amore: sei mesi, dal 23 ottobre al 22 aprile, in cui sarà possibile assistere e ben diciannove spettacoli fra cui diverse prime come quella che inaugurerà questa 13esima, speciale, edizione di Off Label, “Ora parlami d’amore” (23 ottobre, alle 21, dopo il Kick Off Label), su ideazione regia e coreografia Paola Vezzosi.

Ma sarà una prima nazionale anche quella di Roberto Cocconi, Luca Zampar, Massimo Gerardi con “Mahatmas” (10 dicembre, alle 21), una co-produzione italo tedesca che ha debuttato a Dresda. "Prosegue la nostra bella sinergia con l'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia che, anche quest’anno, curerà l’organizzazione», ha spiegato Marta Bevilacqua direttrice artistica, assieme a Roberto Cocconi, della “rassegna per una nuova danza" della Compagnia Arearea. «Punteremo sempre sulla danza di ricerca e sulle nuove generazioni, con uno sguardo attento sui maestri dell’Alta Formazione, professionisti di fama internazionale come Alessio Maria Romano e Adriana Borriello, solo per citarne due".

DANCE OUT – Le allieve, gli allievi e i loro maestri, infatti, incontreranno il pubblico nelle serate “Dance out_la danza fuori”: gli incontri ravvicinati con i coreografi e maestri ospiti permetteranno una doppia occasione di avvicinamento alla danza contemporanea. Gli aspiranti professionisti avranno così modo di maturare le prime esperienze di palco in presenza di un pubblico, mentre gli spettatori potranno comprendere da vicino il processo di creazione di un artista, il quale, in modalità libera e diversa, alternerà sequenze a discorsi sulla propria danza.

Si comincerà con Marta Bevilacqua il 29 ottobre alle 19 per proseguire, sempre alla stessa ora, con Alessio Maria Romano il 26 novembre; Claudia Catarzi e Marta Ciappina rispettivamente il 16 dicembre e il 21 gennaio; poi Adriana Borriello (18 febbraio); e Riccardo Meneghini (18 marzo); per chiudere il 22 aprile con la presentazione al pubblico, in anteprima, dell'esito delle creazioni autorali della quarta edizione del Corso di Alta Formazione che è sostenuto dalla Fondazione Friuli, realizzato in partenariato con Associazione Mittelfest – Progetto MittelYoung, Museo d’Arte Contemporanea Casa Cavazzini di Udine, Festival Suns – Radio Onde Furlane, Fondazione Bon, è partner di “Giacimenti - rete nazionale per l’emersione dei giovani talenti” in sinergia con: Associazione culturale Menhir (Ruvo di Puglia), Associazione culturale Hangartfest (Pesaro), Associazione Muxarte (Palermo), Scenario pubblico Compagnia Zappalà danza centro nazionale di produzione della danza (Catania), Associazione culturale Adriana Borriello dance research (Roma); Con il sostegno di: Regione Friuli Venezia Giulia e MiC.

"Sarà un’edizione felice perché ritorna anche la preziosa collaborazione la rassegna per famiglie Piccolipalchi dell’Ert Fvg – ha proseguito Bevilacqua - , interrotta a causa dell’emergenza causata dalla pandemia. Uno spazio tutto dedicato ai piccoli e alle loro famiglie". Ma la 13esima edizione sarà anche dedicata alla trilogia Choreographic Novel (Concetti Sfumati ai Bordi - 2018; Il Rovescio - 2019; Homing - 2020), ideata proprio da Marta Bevilacqua e co- prodotta da HangartFest – Festival di danza contemporanea di Pesaro, che nel 2022 è diventata anche un libro, dal titolo omonimo.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno a Lo Studio, in via Fabio di Maniago 15, a Udine. La prenotazione è consigliata inviando un messaggio al numero 345.7680258.