Sei percussionisti friulani per l'Estate della San Marco a Pordenone

Timpani, vibrafono, marimba, xilofono, glockenspiel, tamburi a cornice, djembè, piatti, strumenti etnici ed altri meno convenzionali come “tubi” intonati e bidoni di latta: saranno questi i protagonisti della serata dal titolo “Musiche dal Mondo” che la rassegna “Estate al Parco” della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco presenta tra le proposte più originali nel parterre verde del Parco di San Valentino, a Pordenone, lunedì 19 luglio alle ore 20.

Un brillante sestetto di percussionisti friulani, coordinati da Francesco Tirelli, sarà sotto i riflettori per un sorprendente concerto a più voci, offrendo un gustoso menu musicale costruito su melodie, ritmi e colori delle varie tradizioni colte e popolari del mondo, dall’Africa all’America latina passando per l’Europa e l’Asia.

Barbara Tomasin, Annamaria Del Bianco, Giacomo Salvadori, Simone Grassi, Felice Di Paolo e lo stesso Francesco Tirelli sono i musicisti che hanno accolto l’invito del direttore artistico della San Marco, Federico Lovato, a proporre un appuntamento nel segno della novità e della curiosità. Un’occasione per scoprire le molteplici voci degli strumenti a percussione, adatti a restituire in nuove forme celebri partiture come quelle di J. Strauss, Offenbach o Brahms così come a proporre motivi tradizionali di vari Paesi. Del resto infatti la tavolozza di sfumature sonore e il ritmo della percussione hanno affascinato artisti e compositori i tutti i tempi sono sempre stati identificativi delle diverse culture del pianeta.



La serata al Parco, realizzata grazie al Comune di Pordenone e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, apre dunque una finestra sul mondo attraverso le mille tonalità di un ensemble che promette scintille.Il concerto è ad ingresso libero con prenotazione:concertiocsm@gmail.comsms/whatsapp al n. 333 3015009Info: facebook.com/orchestracorosanmarco