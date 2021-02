Selezionate le quattro classi delle Memorie animate di una regione Lab

Sono state selezionate le quattro classi di quattro istituti superiori di secondo grado del Friuli Venezia Giulia che parteciperanno all’iniziativa didattica Memorie animate di una regione Lab promossa e organizzata dalle 4 Mediateche del Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia Giulia (Mediateca La Cappella Underground di Trieste, Mediateca Cinemazero di Pordenone, Mediateca “Mario Quargnolo” di Udine e Mediateca Ugo Casiraghi di Gorizia) ideato e sviluppato nell’ambito del progetto Memorie Animate di una regione (www.memorieanimatefvg.it).



Sono la classe IV B dell'Indirizzo audiovisivo-multimediale del Liceo Artistico "Galvani" di Cordenons, la III A del Corso Audiovisivi per i Servizi Culturali e dello Spettacolo dell’Istituto Professionale “Galvani” di Trieste, la classe II dell'indirizzo "Servizi per la cultura e per lo spettacolo" dell'Istituto Professionale "Cossar" di Gorizia e gli studenti in PCTO del Liceo "Copernico" di Udine a essere coinvolti in un originale laboratorio di Visual Storytelling nel corso del quale saranno chiamati a creare nuove narrazioni audiovisive attraverso la visione, l’analisi e la rielaborazione creativa di film di famiglia (Home Movies).



Nella prima fase del laboratorio, gli studenti seguiranno un percorso di avvicinamento ai formati ridotti, acquisendo le conoscenze base di questi prodotti audiovisivi e la loro dimensione storica. Parteciperanno a un incontro con Ginko Film, la società produttrice di Le storie che saremo, il film collettivo realizzato con numerosi archivi italiani di Home Movies, nel corso del quale conosceranno i segreti della lavorazione dell’opera.Nella seconda fase, le classi, ciascuna nei propri territori, parteciperanno a un laboratorio pratico condotto da Giuseppe Ferrari e Nicoletta Traversa (gruppo RI-PRESE), filmmaker professionisti specializzati sia nella didattica del video making che nella valorizzazione creativa di formati ridotti e nella costruzione di progetti di Visual Storytelling.I lavori del laboratorio didattico si concluderanno a maggio e saranno diffusi sul sito del progetto.Per info consultare il sito:o scrivere a